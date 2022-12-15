Победители конкурса «Лидеры России» от РТ рассказали Минниханову о своих проектах

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» от РТ. Встреча прошла в Доме Правительства республики.

Рафаэль Валеев, Тимербулат Самерханов и Михаил Фокин являются подопечными Президента РТ в рамках программы наставничества конкурса управленцев. Они рассказали Рустаму Минниханову о своих проектах в области развития образования, цифровизации и совершенствования управленческого потенциала в IT-сфере.

Президент поддержал инициативы участников встречи и пообещал оказать необходимое содействие в их реализации. Он отметил, что сферы, в которых заняты все трое конкурсантов, являются стратегически важными, поскольку за ними будущее.

Также победители конкурса управленцев поделились впечатлениями от обучения в рамках кадрового резерва Президента РТ, куда были включены по решению Рустама Минниханова, и подчеркнули высокий уровень привлекаемых спикеров и образовательных программ.

Рафаэль Валеев занимает должность старшего управляющего директора по развитию технологий Береке-Банк (Сбербанк Казахстан), Самерханов Тимербулат — руководитель АНО образовательная организация «Образовательная культура», а Михаил Фокин является начальником Центра управления данными ПАО «Таттелеком».