Победители конкурса «Герои рядом» в номинации «Роман» получат по 500 тыс. рублей

В литературном конкурсе «Герои рядом» – «Геройлар янәшә» в 2026 году появятся две новые номинации: роман на татарском и русском языках. Победители получат по 500 тыс. рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Учреждена новая номинация „Роман“ на русском и татарском языках, победители в ней получат по полмиллиона рублей. Еще одна особенность нынешнего конкурса: параллельно будет запущен специальный образовательный курс „Школа писателей“ под эгидой Татарского книжного издательства», – рассказал он.

В прошлом году на конкурс поступило 136 работ, 95 из них были допущены к рассмотрению конкурсной комиссией. Заявки поступили из 27 городов и районов Республики Татарстан, а также пяти других регионов Российской Федерации. Помимо прочего, были организованы встречи авторов с читателями.