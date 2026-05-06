Победители конкурса «Энергия добра-2026» выиграли гранты на 144 млн рублей

Победителями конкурса социальных инициатив «Энергия добра-2026» стали 99 проектов, которым одобрили поддержку на общую сумму 144,36 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Татнефть», которая организовала конкурс.

Одним из победителей стал казанский благотворительный фонд «Трамплин», который планирует готовить подростков из детских домов к самостоятельной жизни. На конкурс он подавал проект «Трамплин в будущее».

Поддержку также получит центр детско-юношеского творчества и развития искусства «Живи танцуя» из Зеленодольска. Он просил поддержать международный фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «ЛУЧ. Люди, умеющие чувствовать».

Победительницей стала жительница Пестрецов Наиля Тазиева, которая презентовала проект «Республиканский молодежный форум по безопасности и первой помощи „Первая помощь. Время действий“». Он должен помочь обучить подростков и молодых людей безопасному поведению, оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайной ситуации;

Грантовые средства также получат региональная молодежная экологическая общественная организация Татарстана «Будет чисто» из Казани с эколого-просветительским проектом «Экокультура онлайн» и АНО поддержки творческих инициатив «Образование и Культура: Новации и Открытия» из Альметьевска на проект «Новый Оркестр Талантов Альметьевска».

Всего в этом году эксперты и члены управляющего комитета одобрили проекты из 22 районов Татарстана и одного региона РФ.

На конкурс «Энергия добра-2026» поступила 771 заявка на общую сумму 610,3 млн рублей от представителей 38 районов Татарстана и 13 регионов РФ. Экспертами, которые оценили заявленные проекты, стали представители фондов-партнеров, общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители госструктур и образовательных учреждений.

Заявки принимали по девяти номинациям: «Защита уязвимых слоев населения»; «Семья, материнство, отцовство и детство»; «Здоровый образ жизни и туризм»; «Наука, образование и просвещение»; «Культура и искусство»; «Сохранение исторического наследия»; «Охрана окружающей среды и защита животных»; «Молодежные проекты»; «Развитие технических видов спорта на юго-востоке РТ»

Конкурс социальных инициатив «Энергия добра» проходит 11 лет. Его цель – поддержать некоммерческий сектор, а также лидеров позитивных изменений в обществе. Всего за эти годы поддержку получили 1150 проектов на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

Благодаря грантам «Татнефти» идеи начинают работать. Например, в Лениногорске дети знакомятся с миром математики через игру в «песочнице» и самодельные конструкторы. В Бугульме открываются инклюзивные мастерские, где дети с ограниченными возможностями здоровья лепят, валяют, поют и общаются наравне со всеми. Волонтеры закупают вакцины, оплачивают стерилизацию и лечение бездомных животных – у кошек и собак появляются паспорта и шанс на дом. Школьники из Альметьевска вместо формальной подготовки к экзаменам проходят научные интенсивы и сдают ОГЭ на высокие баллы. А мобильный реабилитационный центр приезжает в небольшие населенные пункты, чтобы люди могли пройти бесплатную диагностику и начать восстановление рядом с домом.