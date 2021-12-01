Победители конкурса «Экология — дело каждого» из Татарстана отдохнут в «Орленке»

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по количеству заявок от школьников на участие в международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«За полгода участники из 86 регионов России и 27 стран мира прислали 9,5 тыс. заявок, из них 280 работ от Республики Татарстан. Ребята выкладывали в соцсети творческие работы, где показывали и рассказывали, как важно бережно относиться к окружающей среде. Конкурсные работы по 13 номинациям оценивало жюри под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко», – сказано в сообщении.

Победителями стали ребята, представившие самые интересные и креативные идеи, посвященные сохранению окружающей среды и бережному отношению к природе. В номинации «Моя экосемья – моя команда» первое место заняла ученица Джалильской средней школы №1 Сармановского района Азалия Ханнанова. Она получила путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». В номинации «Экорисунок» первое место заняла Жаклин Лутфуллина из Казани. Также представители Татарстана вошли в число призеров в номинации «Экошкола» и получили спецпризы в номинациях «Сохраним планету вместе» и «Юный экожурналист». В награду они получили смартфоны, планшеты, ноутбуки, интерактивные доски и денежные сертификаты на реализацию экопроектов. Конкурсанты, одержавшие победу в командных номинациях, также отправятся на экосмену во Всероссийский детский центр «Орленок».