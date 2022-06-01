Победители конкурса детской песни «Балачак җыры» получили премии в размере 50 тыс. рублей

Победители третьего сезона конкурса авторов песен для детей «Балачак җыры» награждены премией в размере 50 тысяч рублей. В этом году на конкурс были присланы 114 работ от профессиональных и самодеятельных композиторов. Из прошедших во второй тур 20 лучших песен путем интернет-голосования были выбраны десять, затем профессиональное жюри определило среди них пять победителей.

Лучшими были признаны песни «Сабантуй бүген бездә» (слова Роберта Миннуллина, музыка Ильнура Ганиева), «Токмач кисәм» (слова Люции Аблиевой, музыка Эльвиры Нигматуллиной), «Әнием — иң газиз кешем» (слова Резеды Валиевой, музыка Луизы Батыр-Булгари), «Бие әле» (слова Васимы Хайруллиной, музыка Ильназа Бахавиева), а также песня «Дуслар күп булсын», написанная Лейсан Закировой на слова Булата Ибрагимова.

Участников церемонии награждения приветствовал заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан Марат Ахметов.

«Мы намерены собрать песни, выигравшие в конкурсах „Балачак җыры“, „Сәйлән“, „Татар сүзе“, и издать их в буклете с тиражом 20-30 тысяч, чтобы во всех регионах и зарубежных странах наши соплеменники могли услышать эту красоту, петь эти песни», — сказал Марат Ахметов. Он также предложил увеличить число призовых мест до десяти, чтобы все достойные работы могли получить заслуженную награду.

Член жюри, народный поэт Татарстана Разиль Валеев назвал конкурс «Балачак җыры» одним из лучших среди конкурсов песен. «Оказалось, что оценивать песню намного сложнее, чем писать стихи — все песни кажутся красивыми и хорошими. Удивительно разные авторы — начиная с молодых, совсем недавно освоивших инструмент, до нашей уважаемой поэтессы Резеды Валеевой, которой уже 92 года! Это настолько богатый конкурс. Несомненно, его надо продолжать», — сказал Разиль Валеев.

Член жюри, профессор Казанской государственной консерватории Сагит Хабибуллин рассказал корреспонденту «Татар-информа», что сегодня есть нехватка репертуара для детского творчества. «Много лет я участвую в разных конкурсах в качестве члена жюри, и вижу, что татарских песен для детей не хватает. Песни советского времени уже не актуальны, и детям приходится брать что-то из взрослого репертуара, петь о любви. Даже неловко слушать это. У каждого времени должны быть свои песни, свой ритм и свои смыслы. Очень важно, что этот конкурс есть. Песни из этого конкурса уже полюбили в народе, их исполняют в школах, детских садах», — рассказал Сагит Хабибуллин.

Конкурс проводится ежегодно комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и детским телеканалом «ШАЯН ТВ».