Победители конкурса «100 лидеров - Татарстан будущего. Levelup» получили 500 тыс. рублей

В Казани завершился конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего. Levelup». Пять команд-победителей получили по 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель проекта — заместитель председателя ТПП РТ Елена Агеева.

«С материальной точки зрения, команды-победители получили по 100 тыс. рублей на свои проекты. Кроме того, они получили много полезных знаний ведения проекта», — отметила спикер.

За 16 дней, которые длился конкурс, участники получили полезные связи и знакомства, они прошли через большой обучающий модуль, пообщались с главой Дрожжановского района, посетили Иннополис, где провели индивидуальную работу по своим проектам, а также поучаствовали в спортивных мероприятиях и даже попробовали себя в йоге, добавила Агеева.

«В день России, 12 июня, участники могли постоять на гвоздях. Это практика, которую я определила себя в этом году, так как мы понимаем, что энергия — это большой ресурс. И тем, кто работает с другими людьми, батарейку нужно немного подзаряжать», — пояснила спикер.

Конкурс ориентирован на молодых людей от 18 до 35 лет с собственными идеями и проектами. По итогам конкурса выбрали пять команд-победителей. Они представили идеи нового мессенджера, где можно определять эмоциональную составляющую по голосовым сообщениям, дистанционного определения места однофазного замыкания, сервиса сельхозуслуг с помощью дронов, которые будут определять, в каком состоянии находятся растения, дистанционного обучения для людей с ОВЗ и посуды из быстроразлагающихся элементов, рассказала генеральный директор компании GMC Consulting, член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан, бизнес-тренер, Галина Маштакова.

«Возрастной состав участников конкурса стал шире. Если в прошлом году мы были в пределах от 22 до 30 лет, то сейчас от 18 до 35 лет. Что касается географии, то тут мы тоже расширились. У нас были ребята как из крупных городов Татарстана, так и районов. Кроме того, к нам приехали участники из близлежащих республик: Удмуртии, Башкирии и других», — отметила она.

Она добавила, что заметен растущий интерес ребят с районов Татарстана, поэтому сейчас разрабатывается концепция, в которой несколько команд будут сформированы на конкурсе только из ребят из муниципалитетов. Всего в этом году на конкурс заявились более 400 человек.

Проект ориентирован на молодежь от 18 до 35 лет и направлен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность. Проект призван дать молодежи возможность реализовать свои проекты в разных сферах. Он направлен на обучение студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей, что даст им знания о том, как работать в команде, как начать и правильно вести свой бизнес, как реализовать проект.

Проект «100 лидеров — Татарстан будущего» был запущен в 2020 году, в год 100-летия ТАССР. В 2020 году на проект зарегистрировались свыше 300 человек. Эксперты также выбирали лучшую сотню. Часть первого сезона провели онлайн. Предзащиту и закрытие проекта провели офлайн. Всего за первый сезон проекта провели 8 образовательных модулей, а также домашние задания и работу над проектами.