Победители интеллектуальной телевикторины «Тархан» получат бюджетные места в КФУ

Фото: группа «Тархан» «Вконтакте»

В Казани проходит третий сезон историко-культурной интеллектуальной телевикторины «Тархан». Главной наградой для победителей и призеров станет обучение на бюджете в Институте международных отношений КФУ. Об этом организаторы сообщили в официальной группе «Вконтакте».

В интеллектуальном состязании принимают участие студент Казанского энергетического колледжа и двадцать три старшеклассника из 16 муниципальных районов Татарстана, а также из Саратова и Астрахани. Съемки четвертьфинала конкурса пройдут 5-6 марта в Нацбиблиотеке РТ. Ведущей темой станет этнография тюркских народов. Помимо знаний истории и быта, конкурсанты должны будут продемонстрировать знания биографии одного из известнейших уроженцев Казани Федора Шаляпина. Экспертное жюри возглавляет ведущий проекта, профессор, доктор исторических наук Раиль Фахретдинов.

Отмечается, что в полуфинал пройдет только всего 12 участников. Трансляцию 1/8 финала покажут на телеканале ТНВ 10 марта. Телеверсия проекта «Тархан» будет выходить каждое воскресенье в 9:45 по московскому времени.