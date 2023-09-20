Победители гонки беспилотников на Kazan Digital Week поделят приз в 1 млн рублей

На Международном форуме Kazan Digital Week проходят соревнования беспилотных мини-автомобилей LetaiRacing 2023. Призовой фонд составляет 1 млн рублей, рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

«В разных странах проводятся такие соревнования. Командам выдали автопилоты, на их борту расположен компьютер. Задача команд в том, чтобы запрограммировать прохождение трассы, исходя из изображения, получаемого с камеры. Это больше просветительский проект», – рассказал спикер.

В программу соревнования включены три дисциплины – скоростное прохождение, обхождение препятствий и обгон машин. По каждому состязанию определятся победители, занявшие первые, вторые и третьи места.

«Из 20 заявившихся команд до финала дошли семь, все они из Татарстана. В каждой команде от трех до пяти участников», – отметил Нурутдинов.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Считаю, что и бизнес, и государство должны и дальше создавать комфортные, привлекательные условия работы в нашей стране для специалистов в сфере искусственного интеллекта», – говорил ранее глава государства.