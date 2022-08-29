Участники фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» получат денежные призы

Стартовал конкурс фотографий «Этнографическая мозаика татарского народа». Работы принимаются до 31 октября, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Благодаря конкурсу татарстанцы смогут помочь в формировании документального фонда об этнических особенностях татар в местах их компактного проживания, их традициях и обрядах.

Подать свои работы можно по трем номинациям: «Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».

Участниками могут стать граждане старше 18 лет. Обладатели лучших фотографий смогут выиграть 65 тыс. рублей. Те, кто занял второе место, получат диплом с премией в размере 45 тыс. рублей, а третье — в размере 25 тыс.