Победители фиджитал-турнира «Игры первых» попадут на «Игры будущего» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал Всероссийский фиджитал-турнир «Игры первых», который собрал порядка 600 участников из 23 регионов страны. Соревнования пройдут по двум дисциплинам: фиджитал-футбол и фиджитал тактическая стрельба. Победители попадут на «Игры будущего» в Казани, которые пройдут в 2024 году.

«К нам приехали ребята из 23 регионов, чтобы поучаствовать в первом первом Всероссийском фиджитал турнире "Игры первых". Мы хотим запустить среди детей нашей страны большую лигу. В качестве пилотного региона был выбран Татарстан. Предварительно, мы согласовали приглашение команд - победительниц на "Игры будущего" в Казани. Мы пока не знаем в каком формате, мы об этом ещё подумаем», - рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Помимо фиджитал-футбола и тактической стрельбы, в программе соревнований есть и дисциплина Just Dance, которая идёт вне зачёта.

Фиджтал спорт - это отличная современная инициатива, которая позволит вытащить молодых людей из-за компьютеров, а также может положительно сказаться на развитии IT-сферы в республике, уверен заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Юрий Камалтынов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всегда старшее поколение переживало, что дети и молодежь постоянно сидят за компьютером и даже теряют некоторые социальные навыки. А здесь ты должен доказать не только то, что ты умный, но и ловкий, и сильный. При этом правила довольно демократичны, можно победить по сумме очков. Кроме того, наша республика всегда смотрела вперёд на тему развития IT-сферу, вполне закономерно, что руководство Движения выбрало Татарстан для проведения первого турнира. Уверен, среди участников те, кто придут в наши вузы, Иннополис и IT-парк», - заявил он на открытии игр.

При этом сохраняется вероятность, что всероссийские фиджитал-турниры будут закреплены за Казанью, после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи будет разработана дорожная карта по организации подобных соревнований и по другим дисциплинам, сообщила заместитель председателя «Движения первых» Екатерина Самсонова.

«Для нас фиджитал - новое направление, хотя дети его очень просили. Было бы здорово заземлить этот проект в Татарстане, потому что здесь создана вся необходимая инфраструктура. Здесь все готово для того, чтобы в течение года здесь проводить серии турниров», - заключила она.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.