Победители фестиваля «Созвездие–Йолдызлык» прибрались на аллее пионеров-героев в Крыму

Фото: пресс-службы фестиваля «Созвездие–Йолдызлык»

Лауреаты и победители фестиваля «Созвездие–Йолдызлык» привели в порядок аллею 13 пионеров-героев в детском оздоровительном лагере «Сатера» города Алушта.

Когда-то эта аллея украшала территорию лагеря и напоминала посетителям о героизме юных патриотов, которые отдали свои жизни за Отечество. Но со временем бюсты поросли мхом и покрылись пылью.

«Мы не могли пройти мимо. Ребята вызвались привести аллею в порядок, очистить бюсты от грязи», — рассказал генеральный продюсер фестиваля «Созвездие–Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

По окончании работ ребята ознакомились с историей каждого из юных партизан. Узнали, когда и за что их ровесники получили звания Героев Советского Союза и ордена Отечественной войны первой степени посмертно. А в заключении исполнили песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли».

«Наши дети должны знать настоящую историю, чтобы никто не смог исказить ее. Ведь именно они передадут эти знания другим поколениям. Страна, в которой не живет память, обречена на забвение. Дети не просто отмыли бюсты. Они отмыли нашу историю. Вспомнили, что были такие пионеры, которые не понаслышке знали о патриотизме, совести и чести. И пока в других странах в подрастающем поколении взращивают искаженные ценности, делают из них потребителей, наши дети воспитываются на подвигах настоящих героев», — уверен Туманов.

По его словам, организаторы фестиваля «Созвездие–Йолдызлык» уделяют особое внимание патриотическому воспитанию детей. Осознанность воспитанников — главная гордость фестивального движения.

Напомним, что традиционная летняя творческая смена проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ. Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.