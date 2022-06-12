Победители фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» отпраздновали День России концертом

В честь празднования Дня России в стенах Казанского Кремля прошел большой концерт с участием лауреатов и победителей фестиваля молодости, таланта и красоты «Созвездие – Йолдызлык». Буйство красочных костюмов, национальный колорит и эмоциональные номера от лучших творческих коллективов – это лишь немногое, что подготовили для гостей праздника.

Сегодня традиционно по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, ярмарки, выставки, народные гуляния. Столица республики не стала исключением – в День России в Казани состоялся торжественный концерт с участием талантливой молодежи республики.



«От всего преподавательского состава я хочу поздравить вас с этим замечательным, дорогим для каждого из нас праздником днём Российской Федерации. Нам с вами повезло - мы живем в прекрасной, красивой цветущей республике Татарстан. И наш государственный институт культуры вносит огромную лепту в пропаганду национальных традиций республики и Российской Федерации. Все студенты и преподаватели гордятся тем, что помогают в организации и проведении мероприятий, которые направлены на сохранение национальных традиций. Ещё раз с праздником!», - выступила с поздравительной речью заслуженный деятель искусства Республики Татарстан, декан факультета театра, кино и телевидения КазГИК Диля Давлетшина.



Праздничную концертную программу наполнили выступления различных творческих коллективов. Открыл мероприятие зажигательный танец в исполнении ансамбля «Татарстан» из Набережных Челнов, в прошлом году они стали обладателями гран-при.

Далее программу наполнили номера от вокального хореографического ансамбля «Мирас» из Заинска, вокального квартета «Аншлаг» из Зеленодольска и детской вокальной студии «Барби-Коктейль» из Казани.

Изюминкой праздника стали танцевальные выступления в исполнении образцового детского хореографического коллектива «Камские звездочки», ставшие по обоюдному признанию зрителей полноценными яркими и сияющими звездами концерта. Особый восторг среди зрителей вызвал нежный номер о ценности воспоминаний, которые каждый из нас бережно хранит в своем сердце.



«Мы впервые на таком концерте, некоторые выступления юных артистов исполняются на татарском языке. Многое мы не понимаем, однако нам очень понравился концерт. Дети очень красивые, талантливые, а голоса их сильные и крайне необычные. Для нас такой концерт в новинку. Сами мы приехали из Саратова. До этого в Казань приезжали еще в 1990 годах – изменения колоссальные. Город действительно превратился в полноценную столицу республики. Мы очень довольны, что приехали сюда», - поделилась зрительница Светлана Жмыхова.

Весь национальный колорит и национальное разнообразие воплотилось в творческих номерах от креативных детей и молодежи Татарстана.

Напомним, что молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.