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Победители #ЭстафетыДобра получат в подарок велосипед и акустическую систему
Первых трех победителей конкурса #ЭстафетаДобра в Татарстане наградят на финале конкурса «Эковесна 2023». Церемония награждения пройдет 8 июня на территории казанского парка «Урам». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Конкурс проводится в течение года, но первые три победителя получат свои призы в начале июня в рамках подведения итогов конкурса „Эковесна 2023“. Самый активный детский сад или школ получит в подарок у портативную система звукоусиления, самая активная организация или ведомство — фотоаппарат, а самый активный участник — велосипед», — отметили в пресс-службе.
Для участников конкурса нет возрастных ограничений, приглашаются все желающие. Для этого нужно сделать фотографию или записать видеоролик, выложить его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», поставить хэштеги #ЭстафетаДобра #минэкологиирт и передать эстафету другому участнику, отметив его в посте.
«Ролик или фотография должны быть посвящены любому доброму делу. Это может быть участие в субботнике, посадка деревьев, установка скворечников, восстановление родника, спасение животного. В настоящее время на конкурс подано около 50 заявок», — пояснили в пресс-службе.
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