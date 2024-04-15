Победители «Диктанта Победы» из Татарстана получат ценные подарки

По итогам международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», который пройдет 26 апреля по всей России, в Татарстане определят победителей регионального этапа. Они получат дипломы и ценные подарки, рассказала региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«По итогам акции будут определены победители регионального и российского этапов. В 2023 году были определены три победителя, которых лично поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. А в 2019 году Булат Загрутдинова из Татарстана занял первое место на всероссийском уровне и был приглашен в Москву 9 мая, где участвовал в параде Победы», - отметила она.

Спикер добавила, что в прошлом году победители получили в награду планшеты и книги о событиях Великой Отечественной войны. В этом году финалистов также ждут ценные подарки. Ожидается, что диктант в Татарстане напишут региональные министры, деятели культуры, блогеры.

«Диктант Победы» пройдет 26 апреля по всей России. Площадки проведения акции начнут работу в 10 утра. Сам диктант начнется в 12 часов дня. Его можно будет написать онлайн. Задания появятся на официальном сайте мероприятия в 12 часов - одновременно со стартом акции на очных площадках.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции выступают Российское историческое и военно-историческое общества, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.