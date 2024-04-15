Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Победители «Диктанта Победы» из Татарстана получат ценные подарки
По итогам международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», который пройдет 26 апреля по всей России, в Татарстане определят победителей регионального этапа. Они получат дипломы и ценные подарки, рассказала региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.
«По итогам акции будут определены победители регионального и российского этапов. В 2023 году были определены три победителя, которых лично поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. А в 2019 году Булат Загрутдинова из Татарстана занял первое место на всероссийском уровне и был приглашен в Москву 9 мая, где участвовал в параде Победы», - отметила она.
Спикер добавила, что в прошлом году победители получили в награду планшеты и книги о событиях Великой Отечественной войны. В этом году финалистов также ждут ценные подарки. Ожидается, что диктант в Татарстане напишут региональные министры, деятели культуры, блогеры.
«Диктант Победы» пройдет 26 апреля по всей России. Площадки проведения акции начнут работу в 10 утра. Сам диктант начнется в 12 часов дня. Его можно будет написать онлайн. Задания появятся на официальном сайте мероприятия в 12 часов - одновременно со стартом акции на очных площадках.
«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции выступают Российское историческое и военно-историческое общества, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»