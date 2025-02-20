Победители детской премии «Глаголица» получат дополнительные баллы для поступления в вузы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Победители Международной независимой детской литературной премии «Глаголица» в 2025 году смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Елена Исламова, директор благотворительного фонда «Счастливые истории» – учредителя премии.

«Много лет мы шли к тому, чтобы наши победители получили возможность иметь преференции при поступлении в вузы. Спешу сообщить, что в этом году Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2024 №620 «Глаголица» вошла в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2024/2025 год», – сказала Исламова.

«Это означает, что в этом сезоне у победителей премии «Глаголица» будет уникальная возможность получить своего рода поощрение – дополнительные баллы при поступлении в вузы. Мы думаем, что это очень здорово», – уточнила она.

Прием заявок на XII Международную независимую детскую литературную премия «Глаголица» стартовал сегодня, 20 февраля. Участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 17 лет, представив свои работы в 8 номинациях. В перечне номинаций, например, «Проза» и «Поэзия», «Эссеистика», «Художественные переводы», «Драматургия». Работы принимаются до 16 июня включительно на русском и татарском языках. Заявку нужно оформить на сайте премии.