Победители «Большой перемены» в Казани получили сертификаты в 1 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Большая перемена 2024». В финале конкурса приняли участие ученики 1–11-х классов из 14 образовательных учреждений города, а всего он объединил 10 тыс. ребят, передает пресс-служба мэрии.

«Помимо знаний, которые дают в школах учителя, дети осваивают такие навыки, как умение выходить на сцену, танцевать, петь, творчески самовыражаться, работать в коллективе. Это не только большой плюс, но и ключик к будущим успехам детей, которые получают всестороннее развитие», — сказал во время награждения мэр Казани Ильсур Метшин.

Победителями стали гимназия № 15 Кировского района и школа № 39 Вахитовского района — им вручили сертификаты в размере 1 млн рублей.

В малой группе второе место и сертификат в размере 500 тыс. рублей завоевали ребята из гимназии № 18 «Галэм», третье место и 350 тыс. рублей — из школы № 84. В большой группе второе место занял вокально-хореографический ансамбль «Шатлык» лицея № 177, третье — танцевальный коллектив «Акцент» гимназии № 37.

Также градоначальник вручил сертификаты в размере 200 тыс. и 100 тыс. рублей.

Соревнования в рамках крупнейшего городского школьного фестиваля «Большая перемена» стартовали в феврале, всего участникам предстояло пройти три этапа — внутришкольный, районный и городской. В этом году конкурс прошел в рамках Года семьи в России, объявленного Президентом Владимиром Путиным.