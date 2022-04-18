Победители акции «Весенняя неделя добра» из РТ поедут на Всероссийский форум на Байкале

Сегодня в Казани стартует республиканская акция «Весенняя неделя добра», в рамках которой команды волонтеров будут соревноваться между собой, совершая добрые дела. Мероприятие продлится до 1 мая, а его итоги объявят на республиканском субботнике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель исполнительного директора АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Аделя Хасаншина.

Затем команда-победитель отправится на Всероссийский добровольческий форум, который пройдет в августе на берегу озера Байкал.

«Ежегодно в Татарстане проводится акция „Весенняя неделя добра“, призванная вовлечь как можно большее количество добровольцев для решения социальных проблем. Итоги будут подведены на республиканском субботнике 22 мая. Ребята, которые набрали больше всего баллов на платформе „Другое дело“, получат возможность поучаствовать во Всероссийском молодежном форуме на Байкале с 10 по 20 августа», — отметила спикер.

Участник соревнований должен зарегистрировать свою команду на платформе «Другое дело» либо коллектив ему подберут уже после отклика на сайте. На площадке волонтеры будут получать задания, за выполнение которых им начислят баллы. Задания поделены на несколько категорий: экология, социальная сфера, патриотическое воспитание, культура, туризм и событийное добровольчество.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается порядка 93 тыс. добровольцев. В республике принята подпрограмма по развитию волонтерства, которая включает в себя проведение мероприятий, направленных на разные слои населения, а также развитие добровольчества в муниципалитетах. На ближайшие три года на нее выделено порядка 52 млн рублей, добавила и.о. замминистра по делам молодежи РТ Наталья Пивоварова.

«По итогам 2021 года нам удалось вовлечь в волонтерскую деятельность более 93 тыс. человек в Татарстане. Среди них не только активисты, но и те, кто принимает участие в добровольческих мероприятиях по разным направлениям, экологических и социальных акциях, помогают детям в детских домах, осуществляют медико-психологическую помощь населению и многие другие», — пояснила она.

При этом Татарстан продолжает участвовать в федеральной подпрограмме «Регион добрых дел» и является одним из лидеров среди регионов России по развитию добровольчества.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование». Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Туризм и сфера гостеприимства», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».