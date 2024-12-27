Победителем онлайн-викторины конкурса «Тархан» стал редактор газеты «Дулкын»

Результаты онлайн-викторины конкурса «Тархан», которая проводилась для читателей «Татар-информа», были объявлены на пресс-конференции в информационном агентстве.

«Возникла такая идея — почему бы не дать возможность всем желающим посмотреть, как себя чувствует участники конкурса „Тархан“?» — рассказала о причинах проведения викторины продюсер проекта Ирина Локтева.

Экспресс-викторина длилась всего три дня. В ней приняло участие 48 человек, из них 14 ответило верно на все семь вопросов. Трех победителей организаторы выбрали случайным образом.

Генератор случайных чисел определил следующих победителей: сотрудник редакции газеты «Юлдаш» Лейсан Хисамиева, редактор отдела газеты «Дулкын» Ильназ Салахиев и советник директора Кильдюшской средней школы Тетюшского района Миляуша Тазеева.

«Узнал про конкурс и решил поучаствовать. Я думаю, вопросы были не очень сложные для тех, кто увлекается историей своего края. Хочу сказать спасибо тем, кто занимается организацией таких конкурсов», — заметил Ильназ Салахиев.

Историко-культурный конкурс «Тархан» проводится для учеников старших классов и студентов ссузов. Победитель конкурса получает возможность стать студентом Института международных отношений КФУ по направлению «История тюркских народов».

Победителем третьего сезона стал студент Казанского энергетического колледжа Яхья Зарипов.