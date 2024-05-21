Победителем конкурса «Хрустальное перо 2024» стал журналист газеты «Ватаным Татарстан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани подвели итоги республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо 2024». Обладателем Гран-при и нового автомобиля Lada Granta стал корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Риман Гилемханов. Награду ему вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Антон Черныш / «Татар-информ»

«С огромным удовольствием поздравляю всех с Днем печати. Жители республики ждут от вас точной, достоверной информации, которая сможет всех нас зарядить энергией и вдохновить на самые лучшие достижения. Журналист — это миссия, трепет и состояние души. Спасибо за ваш труд и бережное отношение ко всему тому, чем славится Россия и Татарстан», — обратилась к собравшимся журналистам заместитель Премьер-министра РТ.

Она от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова поблагодарила сотрудников СМИ за работу, за освещение достижений республики по разным направлениям, после чего вручила награду обладателю Гран-при.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Риман Гилемханов вышел к сцене со слезами на глазах от радости, вызванной признанием его заслуг в сфере журналистики. Однако при общении с журналистами он решил остановиться не на собственных достижениях, а на пожеланиях молодым работникам медиасферы.

«Так было приятно посмотреть на молодых журналистов. Вы наше будущее, никому, кроме вас, доверять не можем. Будьте счастливы, работайте, дерзайте», — сказал победитель.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего на конкурс в этом году поступило более 1,5 тыс. работ по 11 номинациям. Каждый из победителей получил премии в размере 50 тыс. рублей. Приз в номинации «Верность профессии» вручили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета Татарстана Ильшат Аминов.

«Сегодня весь день мы проводили мероприятия, общались, звучала как критика, так и похвала, а сейчас подводим итоги конкурса „Хрустальное перо“. Важно отметить, что каждый год работы меняются. Становятся иными вызовы, и в журналистике необходимо успевать за изменениями и вовремя перестраиваться», — отметил Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В свою очередь Аминов поблагодарил коллег за упорный труд и подчеркнул, что для творческих людей очень важно признание их таланта.

«Очень рад видеть здесь моих талантливых, креативных коллег. Для творческого человека всегда важно, чтобы его оценили, воздали должное его таланту. Если прошлое — за историками, будущее — за футурологами и фантастами, то настоящее — за журналистами. Событие произошло только тогда, когда о нем рассказали мы с вами», — заявил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельное внимание было уделено журналистам, освещающим специальную военную операцию. Победителя в номинации «Лучший в профессии» наградил Герой России Расим Баксиков.

«Не секрет, что военнослужащие уважают журналистов, в особенности военкоров. У них с собой из оружия только камера и микрофон. В стремлении нести правду и передать людям информацию они рискуют жизнью», — заметил Баксиков.

После своего выступления Герой России попросил присутствующих почтить минутой молчания память всех журналистов, погибших в ходе боевых действий.