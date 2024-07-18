Победителем конкурса «Тархан» стал выпускник энергетического колледжа Казани

В Татарстане подвели итоги третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Его победителем признан выпускник Казанского энергетического колледжа Яхья Зарипов, второе и третье места с одинаковым количеством баллов заняли 10-классники Ания Мирзегалямова из Изминской школы Сабинского района и Искандер Бадиги из гимназии №5 Казани, сообщают организаторы.

В этом году событие впервые состоялось в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Участие в третьем сезоне проекта принимали представители 16 городов и районов Татарстана, а также Астраханской и Саратовской областей.

Победитель и призеры конкурса могут в приоритетном порядке поступить на профиль «История тюркских народов» Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений, истории и востоковедения. Такую возможность для них обеспечили Казанский федеральный университет совместно со Всемирным конгрессом татар.

Проект «Тархан» реализуется с 2021 года и направлен на популяризацию российской и татарстанской истории, культуры тюркских народов, продвижение культуры чтения, повышение интереса к историко-культурному библиотечному наследию. В 2024 году конкурс был посвящен истории нашей страны и региона в домонгольский период, жизни оперного певца Федора Шаляпина и 220-летней истории Казанского федерального университета.

Мероприятие проводится по инициативе Министерства культуры РТ и Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета. Партнером проекта традиционно является Национальная библиотека РТ.