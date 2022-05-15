Победителем «Евровидения» стала украинская группа

Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2022», завершившегося в ночь с 14-го на 15 мая в Италии (Турин), стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

По мнению жюри, лучшим стал музыкант из Великобритании Сэм Райдер, а украинцы были на четвертом месте. Однако перед зрительским голосованием участник «оркестра» на английском призвал помочь Украине, после чего они стали победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя.

Организаторы признали это «гуманитарным жестом».

Евровидение 2023 года теперь должно пройти на Украине.