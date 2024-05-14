Победителей журналистского конкурса «Хрустальное перо» наградят 21 мая

Определены победители XXVII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» в 14 номинациях. На рассмотрение экспертов были представлены работы 50 финалистов, сообщает пресс-служба СЖР РТ после итогового заседания комиссии конкурса.

Церемония награждения победителей состоится 21 мая в 16.00 перед зданием «Татмедиа». Запланированы встреча главных редакторов с Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным, работа «СМИшной улицы», съезд Союза журналистов РТ, а также семинар для представителей СМИ, спикером которого станет менеджер по работе с партнерами Новостей, куратор образовательных встреч «Дзен.Новости» Мария Бырдина.

Учредителями конкурса являются Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Республики Татарстан.