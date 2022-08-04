Победителей юбилейного XXV конкурса «Хрустальное перо» назовут в Казани 5 августа

Итоги самого престижного в Татарстане журналистского конкурса «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» подведут в пятницу, 5 августа, в гостинично-развлекательном комплексе «Пирамида». Призовой фонд составит 700 тыс. рублей, обладатель гран-при получит автомобиль. Об этом сообщили «Татар-информу» в оргкомитете конкурса.

Конкурс «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ. В состав жюри конкурса входят ведущие журналисты — представители и руководители федеральных, республиканских, городских и районных СМИ. Цель конкурса — содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики.

«В этом году на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. творческих работ, из них 718 на русском языке и 978 — на татарском языке. Самое большое количество заявок поступило в номинации “Лучший в профессии” — 444 работы», — отметили в оргкомитете.

География участников конкурса охватила все крупные города и поселки Татарстана, в том числе Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульму, Актаныш. На конкурс поступили работы и из других регионов России, в том числе из Удмуртии, Башкортостана и Челябинской области.

Как и в предыдущие годы, победителей конкурса определят в десяти номинациях, среди которых «За верность журналистике», «Мультимедийная редакция», «Лучшая районная (городская) редакция года», «Лучший в профессии», «Фоторепортер года» и другие. Победители в номинациях получат премии по 50 тыс. рублей. Победитель в номинации «Медиаперсона года» получит гран-при конкурса — автомобиль.