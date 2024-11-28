Победителей юбилейного «Экопатруля» наградят в Казани

Награждение победителей X республиканского конкурса «Школьный экопатруль» пройдет сегодня днем в Казани в театре кукол «Экият». Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Экология». По его итогам будут определены самые активные школьники, класс, школа и район Татарстана.

«За десять лет проведения конкурса на него подано более 50 тыс. заявок. На юбилейной торжественной церемонии призы и дипломы вручат по четырем номинациям: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район/городской округ»», - сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Конкурс «Школьный экопатруль» проводится в республике с 2014 года. За этот учебный год поступило более 3 тыс. заявок. Для участия школьникам нужно было скачать мобильное приложение, пройти регистрацию и периодически направлять фото- и видеосообщения с обнаруженными свалками. Экологи принимали надзорные меры, а ребятам за каждое нарушение начислялись баллы.

В этом году приложение конкурса «Школьный экопатруль» интегрировано в мультисервис «Я школьник». На церемонии награждения будут также объявлены имена победителей акции по сбору батареек.