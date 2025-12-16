Победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» наградили в Казани

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2025 года состоялась сегодня в Казанской Ратуше. На конкурс было выдвинуто 468 наименований продукции и услуг, которые представили 230 организаций и мастеров народно-художественных промыслов.

«Этот конкурс – один из важнейших для наших предприятий. Мы должны его продолжать. Благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову и Торгово-промышленной палате Татарстана мы проводим этот конкурс. Сегодня будут номинированы лучшие товары и услуги», – сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

На церемонии награждения он отметил, что Татарстан – один из самых экономически развитых регионов страны. Ожидается, что по итогам года общий объем производства отгруженной продукции превысит 6 трлн рублей.

«Мы развиваемся каждый год. Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» – одна из площадок, где в течение года, соревнуясь между собой, мы улучшаем качество, снижаем себестоимость и увеличиваем продажи», – сказал Олег Коробченко.

Он добавил, что татарстанские производители – одни из лучших в России. В Татарстане производятся самые качественные, самые лучшие товары, подчеркнул Коробченко.

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев в беседе с журналистами отметил, что представители Татарстана должны больше работать по направлению импортозамещения.

«Мы должны показывать марку Татарстана – не только вертолеты, самолеты, суда, но и товары народного потребления и услуги. В республике должен быть комплексный подход», – заметил он.

Стоит отметить, что второй год подряд в числе победителей конкурса – производственное предприятие «FLAMAX». В этом году предприятие получило три награды, две из которых – за комплексное решение для хранения и подачи воды: 100 лучших товаров России и 100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан. Знаком «Отличник качества» награжден директор завода металлообработки производственного предприятия Сергей Кондаков.

За более чем 20-летнюю историю проведения конкурса на участие в нем было выдвинуто около 10 тыс. товаров и услуг. Званий лауреатов удостоены более 2,5 тыс. конкурсантов.