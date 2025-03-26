Победителей «Театрального Приволжья» объявят во Всемирный день театра

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

27 марта, во Всемирный день театра, состоится онлайн-трансляция, на которой будут подведены итоги и объявлены победители юбилейного VI сезона Фестиваля «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В 6 сезоне Фестиваль в очередной раз побил собственные рекорды: в региональных этапах выступили 1455 коллективов и 21000 молодых актеров.

Участники и эксперты Фестиваля в прямом эфире соберутся в 14 студиях. Во время прямой трансляции с интерактивным участием всех регионов Приволжья будут названы имена лауреатов Фестиваля: лучшие молодежные и детские спектакли, победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшие мужская и женская роли», «Лучшее музыкальное и художественное оформление» (отдельно в молодежной и детской номинациях). Центральной площадкой станет город Ижевск.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье» смогут стать частью международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

Также с 25 мая по 1 июня на борту теплохода «А.С. Попов» педагоги и режиссеры-выпускники Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами над театральными эскизами к произведениям великого русского классика А.П. Чехова.

В лаборатории примут участие студенты-актеры из Китая и Кыргызстана, актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошедшие отдельный конкурсный отбор. Конкурс для студентов театральных учреждений округа проводится до 10 апреля 2025 года.

В течение недели режиссеры-выпускники ГИТИСа совместно с актерами подготовят эскизы будущих спектаклей и представят их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Самаре и Саратове. 165-летие А.П. Чехова станет центральной темой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

Проект направлен на привлечение молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций русского театра, а также станет уникальной платформой для обучения и своеобразными гастролями для начинающих актеров.