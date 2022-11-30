Победителей республиканской премии «Добрый Татарстан» наградят в Казани

Церемония награждения победителей республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» пройдет в казанском КРК «Пирамида» 2 декабря. Премия проводится для поощрения волонтеров за выдающиеся результаты в добровольческой деятельности на территории Татарстана, - сообщает пресс-служба организаторов.

«В 2022 году сбор заявок проходил на автоматизированной площадке “Добро. Конкурсы”. Всего поступило 289 конкурсных заявок со всего Татарстана. Принять участие в премии мог каждый желающий доброволец от 6 лет, добровольческая организация или представитель бизнеса по 18 номинациям», - говорится в сообщении.

Победители и лауреаты премии определялись по итогам конкурса, экспертами которого являются лидеры добровольческих и общественных объединений, представители профильных министерств и ведомств, а также сотрудники АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Участие в церемонии награждения примут 1 тыс. добровольцев Татарстана. Почетным гостем мероприятия станет Президент РТ Рустам Минниханов.

Впервые мероприятие «Добрый Татарстан» в формате премии прошло в 2021 году. Ранее под этим названием проводился республиканский конкурс в сфере добровольчества, который проходил ежегодно с 2010 года.