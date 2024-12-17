Победителей республиканского конкурса «ЭКОлидер» назовут 19 декабря в Казани

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В четверг, 19 декабря, в казанском КРК «Пирамида» наградят победителей конкурса «ЭКОлидер 2024». Там назовут предприятие, общественное движение, детский сад, учебное заведение и СМИ, которых признают самими экологичными, а также признанного лучшим государственного инспектора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

При этом в ведомстве заявили, что главными мотивами торжественной церемонии награждения победителей конкурса, которому в этом году исполняется 20 лет, станут темы патриотизма и Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году на конкурс поступило 291 заявка по 21 номинации, наибольшее количество заявок пришло в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».

Республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экология» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, журналисты и просто неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана.

Организации и индивидуальные предприниматели принимали участие в таких номинациях, как охрана водных ресурсов, охрана атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами, лучший проект в сфере экологической безопасности.

Органы местного самоуправления могут получить награду за достижение в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований региона, а также за достижение в области охраны окружающей среды в сельских поселениях РТ.

Три номинации предусмотрены в сфере экологического образования: для детских садов, для школ, для вузов и учреждений дополнительного образования. Также стать эколидером за педагогический опыт и инициативы можно благодаря системной эколого-просветительской работе в детсаду, школе либо вузе / организации дополнительного образования.

Две номинации разработаны также для общественных объединений и граждан.

У участвующих в конкусре средств массовой информации определят лучший телесюжет, радиосюжет, материал электронных СМИ, публикацию в периодических печатных изданиях. Награда ждет и лучшего экоблогера или видеографа.

В этом году конкурсу 20 лет. Впервые республиканский конкурс «ЭКОлидер» был проведен Министерством экологии и природных ресурсов РТ в 2024 году.

Целями конкурса определены поощрение и стимулирование организаций, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, государственных инспекторов РТ, педагогов образовательных организаций, общественных объединений, граждан, средств массовой информации, осуществляющих деятельность на территории региона и обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.