Победителей проекта «Культура для школьников» наградили в Госсовете Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня, в Международный день защиты детей, в Государственном Совете Татарстана наградили победителей культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Вручила дипломы юным активистам заместитель председателя Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Поздравляя собравшихся с Днем защиты детей, депутат заметила, что соответствующая дата дает возможность взрослым посмотреть на проблемы несовершеннолетних совершенно с другой стороны, обратить внимание, как работает система образования, как дети могут развивать свои таланты, все ли их права защищены.

Рыбакова также отметила, что церемония награждения проходит в Государственном Совете не случайно. «Сегодня вы в парламенте республики, можете посмотреть, где пишутся законы, по которым в дальнейшем живем мы с вами», — сказала заместитель председателя профильного комитета.

В числе наиболее важных законов, созданных и принятых депутатами Государственного Совета РТ VI созыва, она упомянула закон о патриотическом воспитании граждан. «Вы тоже уже с ранних лет являетесь патриотами, так как принимаете участие, например, в проекте „Культурный дневник школьника“, в рамках которого посещаете наши культурные и образовательные мероприятия», — выразила уверенность депутат.

Проект «Культурный дневник школьника» реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова среди учеников начальных школ на русском и татарском языках. Начиная с 2019 года включен в состав федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». В проекте ежегодно участвует более 300 тыс. учащихся.

Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова поблагодарила Госсовет, Министерство образования и науки республики, а также родителей за совместную работу по развитию детей. «Спасибо родителям, что поддерживаете наших детей в любых начинаниях, за то, что всегда рядом, что даете им возможность развиваться и двигаться дальше», — подчеркнула она.

К активистам проекта также обратилась заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. «Десять лет назад этот замечательный проект начал свою работу в нашей республике, а сегодня с уверенностью можно сказать, что он будет жить бесконечно, потому что есть такие замечательные дети, как вы», — поделилась она своим видением перспектив.

Сегодня дипломами проекта «Культура для школьников» оказались отмечены более 100 учащихся начальных классов. Кроме того, активным членам родительского комитета проекта объявлена благодарность Минобрнауки РТ.