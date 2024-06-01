Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Победителей проекта «Культура для школьников» наградили в Госсовете Татарстана
Сегодня, в Международный день защиты детей, в Государственном Совете Татарстана наградили победителей культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Вручила дипломы юным активистам заместитель председателя Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Поздравляя собравшихся с Днем защиты детей, депутат заметила, что соответствующая дата дает возможность взрослым посмотреть на проблемы несовершеннолетних совершенно с другой стороны, обратить внимание, как работает система образования, как дети могут развивать свои таланты, все ли их права защищены.
Рыбакова также отметила, что церемония награждения проходит в Государственном Совете не случайно. «Сегодня вы в парламенте республики, можете посмотреть, где пишутся законы, по которым в дальнейшем живем мы с вами», — сказала заместитель председателя профильного комитета.
В числе наиболее важных законов, созданных и принятых депутатами Государственного Совета РТ VI созыва, она упомянула закон о патриотическом воспитании граждан. «Вы тоже уже с ранних лет являетесь патриотами, так как принимаете участие, например, в проекте „Культурный дневник школьника“, в рамках которого посещаете наши культурные и образовательные мероприятия», — выразила уверенность депутат.
Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова поблагодарила Госсовет, Министерство образования и науки республики, а также родителей за совместную работу по развитию детей. «Спасибо родителям, что поддерживаете наших детей в любых начинаниях, за то, что всегда рядом, что даете им возможность развиваться и двигаться дальше», — подчеркнула она.
К активистам проекта также обратилась заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. «Десять лет назад этот замечательный проект начал свою работу в нашей республике, а сегодня с уверенностью можно сказать, что он будет жить бесконечно, потому что есть такие замечательные дети, как вы», — поделилась она своим видением перспектив.
Сегодня дипломами проекта «Культура для школьников» оказались отмечены более 100 учащихся начальных классов. Кроме того, активным членам родительского комитета проекта объявлена благодарность Минобрнауки РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»