Победителей премии «Служение» впервые выберут путем голосования на «Госуслугах»

Стартовал прием заявок от претендентов на получение Второй муниципальной премии «Служение». В этом году она разделена на 10 номинаций, а победителей впервые выберут путем народного голосования на портале «Госуслуги». Об этом сообщает Всероссийская ассоциация местного самоуправления.

Премия вручается по поручению Президента России Владимира Путина. Ей отмечают служащих за особый вклад, внесенный в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни. В прошлом году для участия в ней было подано порядка 19 тысяч заявок из 89 регионов РФ.

«Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах», — рассказала об итогах премии 2023 года сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

В числе победителей первой премии, напомним, был на тот момент глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов. Его отметили в номинации «Судьба человека — гордость Отечества».