Победителей премии «Научный прорыв» наградят 11 февраля в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В IT-парке имени Рамеева в Казани 11 февраля пройдет церемония награждения премии «Научный прорыв», где отметят труд лучших ученых Татарстана по 11 номинациям. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Для гостей церемонии будет работать выставка инновационных проектов. Вечером состоится концерт ко дню российской науки», – рассказал он.

На концерте с номерами выступят ученые, которые продемонстрируют свои артистические таланты, добавил Минниханов.