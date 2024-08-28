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Общество 28 августа 2024 14:35

Победителей конкурса видеороликов «Всей семьей на выборы» пригласили в ЦИК РФ

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Победившая в конкурсе видеороликов «Всей семьей на выборы», который Центральная избирательная комиссия Татарстана проводила во время выборов Президента России в марте этого года, семья Абрамовых из Уруссу встретится с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой по ее приглашению. Об этом на заседании комиссии рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, поблагодарив коллегу за такую инициативу.

«Очень благодарны, Элла Александровна, вам за приглашение семьи Абрамовых, победителей нашего конкурса, из поселка Уруссу Ютазинского района посетить Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и принять участие в работе информационного центра 6 сентября», отметил Кондратьев.

Памфилова в свою очередь заметила, что представители этой семьи активно участвуют не только в избирательном процессе, но и в больших акциях по поддержке участников специальной военной операции

«Каждый, от мала до велика, в этой семье что-то делает для того, чтобы помогать нашим ребятам в зоне СВО. Семья не просто многодетная, она еще и волонтерская», — заметила председатель ЦИК РФ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия Патриоты За правду», «Единая Россия», «КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ #цик рт #цик рф
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