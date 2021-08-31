Победителей конкурса на гранты из бюджета Татарстана объявят до конца года

Обладатели грантов в форме субсидий из бюджета Татарстана по итогам республиканского конкурса-2021 будут известны до конца года. Предварительно каждую заявку на конкурс рассмотрят два или три эксперта. Об этом сообщил сегодня замминистра экономики РТ Олег Пелевин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Определены эксперты по каждому из конкурсных направлений. После того как все заявки будут сформированы, они должны пройти экспертную оценку. Каждую заявку смотрят два эксперта. В случае, если у экспертов будет большой разрыв в количестве баллов, то мы привлекаем третьего, независимого эксперта. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября — начале декабря текущего года», — сказал он.

На проведение конкурса в общей сложности из бюджета республики выделено 35 млн рублей. Конкурс проходит по двум основным направлениям: развитие институтов гражданского общества и создание условиий для повышения качества жизни.

Заявки по 12 номинациям принимаются с 1 до 30 сентября. Каждая некоммерческая организация может подать лишь одну заявку. По условиям конкурса срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев.