Победителей конкурса «Город патриотов» назвали в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в казанском КЦ «Московский» наградили победителей конкурса «Город патриотов» Об этом сообщает пресс-служба Татарского регионального отделения «Единой России».

Конкурс приурочен к объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести и проводится в рамках местного партийного проекта «Наследники Отечества». Организаторами мероприятия выступают Казанское местное отделение «ЕР», депутатская фракция партии в Казгордуме и Управление образования Казани.

Желающие принять участие в конкурсе учащиеся могли представлять видеоролики в двух номинациях. В номинации «Память поколений» они рассказывали об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветеранах боевых действий, а в номинации «Профессия моей семьи» – о трудовых династиях. Сами школы соревновались в номинации «Проект года в патриотическом воспитании». Все работы конкурсантов можно увидеть в группе Казанского местного отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике и заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов, первый заместитель руководителя исполкома реготделения партии Светлана Гиниатуллина, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «ЕР» и депутат Казгордумы Танзиля Ракова, секретарь Казгордумы, заместитель руководителя депутатской фракции «ЕР» Альбина Рафикова, депутаты Казгордумы Марсель Шарапов и Сергей Новоселов, депутат Казгордумы, участник специальной военной операции Эдуард Хуснутдинов, ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Зинаида Бушуева, заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров, ученики и педагоги казанских школ.

Участниками конкурса, который проводится уже во второй раз, стали более 200 школьников и свыше 60 казанских школ. На это обратила внимание Танзиля Ракова, заявив, что подобные мероприятия очень важны для воспитания нового поколения. «Если эти ребята не будут знать прошлого, не будут знать настоящего, что у нас происходит, они не смогут построить красивое будущее, поднять страну еще на более высокий уровень», – сказала она.

Ракова также добавила, что Казанское местное отделение «Единой России» уделяет особое внимание работе с молодежью. «В мае традиционно проводится много мероприятий для детей и подростков. Месяц очень насыщен, например, завтра мы завершаем серию квизов, посвященных Дню Победы», – уточнила она.

Ольга Воронова в свою очередь отметила активность молодежи, которая выдвинула очень много инициатив для народной программы партии «Единая Россия», касающихся школ, дворцов культуры, проведения мероприятий. Она заверила, что все эти предложения будут включены в народную программу «ЕР». «А мы должны быть ближе к нашей молодежи, участвовать вместе с ней в общественно-политической жизни общества, страны, Казани и республики», – добавила депутат Госсовета.

Ученица 10-го класса школы №1 Элина Азизова представила на конкурс «Город патриотов» видеоролик о прадедушке – участнике Великой Отечественной. Она родилась уже после его смерти, но в семье бережно чтят память ветерана. Ахмедзян Азизов служил в рядах 334-й стрелковой дивизии Красной армии, отметила девушка.

Школа №31 представила на конкурс видеорассказ об организации патриотического воспитания. Важная составляющая – это воспитание у детей любви к родине, малой родине, родному городу, заявил директор образовательного учреждения Айрат Гатауллин.

«В школе практически ежедневно проводятся различные мероприятия, уроки мужества. Ежеквартально отправляем гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, на майские праздники собрали 10-й гуманитарный сбор», – рассказал, уточнив, что учреждение активно сотрудничает с Казанским полком Росгвардии, Министерством обороны РФ, Казанским местным отделением партии «Единая Россия».

Гатуллин отметил, что недавно в школе прошел организованный единороссами квиз и что детям очень нравятся такие мероприятия. «В этом учебном году мы к этому делу активно подключаем родителей. Также активисты партии принимают участие в родительских собраниях, в уроках мужества», – добавил он.

По итогам конкурса награды получили 18 школьников и три школы. Благодарственными письмами мэра Казани Ильсура Метшина за военно-патриотическое воспитание молодого поколения вручены восьми казанским педагогам. Благодарственным письмом от имени секретаря Казанского местного отделения партии «Единая Россия», мэра столицы РТ за активное участие в деятельности местного отделения «ЕР» также поощрен заслуженный артист РТ, телеведущий телеканала «ТНВ» Идель Киямов.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».