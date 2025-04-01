Победителей «Эковесны-2025» наградят в июне в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самые активные участники санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля в Татарстане, будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна-2025». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Победители будут награждены в июне на церемонии закрытия республиканского конкурса «Эковесна». В этом году конкурс пройдет в формате экологического марафона», - рассказали в пресс-службе.

Каждая неделя конкурса посвящена определенной теме:

1 неделя «Помоги пернатым». Участники смогут проявить заботу о природе, создавая комфортные домики для птиц. Им предстоит смастерить кормушки и скворечники своими руками, а затем развесить их в парках и скверах.

2 неделя «Мы за раздельный сбор». Второй этап экомарафона посвящен переработке отходов. Участникам необходимо собрать макулатуру, провести мастер-классы по изготовлению свечей из вторсырья, сдать старую одежду в пункты сбора и т.д.

3 неделя «Подари Земле сад». В эту неделю можно заняться посадкой деревьев в Парках Победы, на Аллеях Славы, дворах и общественных пространствах.

4 неделя «Твои действия». Этот период посвятят уборке территорий (парки, скверы и другие общественные места).

5 неделя «Мир, труд, май». Семь дней участники будут благоустраивать территории вокруг домов и дворов.

6 неделя «Преображение». Данный этап конкурса посвящен благоустройству родников и прилегающей к ним территории.

7 неделя «ЗооЗабота», когда участники окажут помощь братьям нашим меньшим. Они могут посетить приюты, принести корм, игрушки, а также провести время с животными, нуждающимися в уходе и внимании.

8 неделя «Чистая Вода». Заключительная неделя марафона будет посвящена очистке водоемов и прибрежных зон. Участники соберутся для уборки берегов рек, озер и прудов.

Конкурс проводится по снескольким номинациям:

- «Экопомощник» (личная номинация): младшая группа (до 18 лет) и старшая группа (18 лет и старше);

- «Экообъединение» (некоммерческие организации, движения, школьные отряды и т.д.);

- «Экосемья»;

- «Экокоманда» (образовательные организации): младшая группа (детские сады) и старшая группа (школы);

- «Экопартнеры» (средства массовой информации): интернет издания и телевизионные СМИ;

- «Лучшее муниципальное образование» (рейтинг формируется по итогам надзорной деятельности в рамках санитарно-экологического двухмесячника).

«Лучшей экосемьей Татарстана по итогам «Эковесны-2024» стали Ханнановы из Сармановского района. В награду они получили путешествие по России», - напомнили в пресс-службе.

В этом году мероприятие приобретает особую значимость, ведь оно посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.