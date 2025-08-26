news_header_top
Культура 26 августа 2025 15:57

Победителей детской литпремии «Глаголица» объявят в новом здании театра Камала

Елена Исламова
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Имена победителей XII Международной независимой литературной премии «Глаголица» для юных писателей будут объявлены 31 августа в новом здании Татарского академического театра имени Камала. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальной художественной галерее «Хазинэ» рассказала директор Благотворительного фонда «Счастливые истории», создавшего и организующего премию, Елена Исламова.

На церемонии планируют объявить 13 лучших юных писателей – прозаиков, поэтов, драматургов и билингвальных авторов. Награждение пройдет с участием Казанского камерного оркестра «La Primavera» и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили, который выбран в этом году ведущим мероприятия.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, напомним, в Казани стартовала творческая очная смена для финалистов премии. В столицу Татарстана приехали 104 участника из 130 отобранных жюри для финала (всего заявок на премию было 2115 из 36 мира).

В пресс-конференции «Глаголицы» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле приняли участие финалисты от 10 до 17 лет из Чикаго (США), Китая, Словакии, Беларуси и т. д. Ребята наперебой задавали организаторам и членам жюри вопросы. В том числе о том, наверняка ли члены жюри не допустили, чтобы в финал прошли авторы, использовавшие в своих работах помощь искусственного интеллекта.

Победителей жюри выберет по итогам общей оценки как письменной работы, представленной на премию, так и по баллам, которые ребята будут получать, выполняя задания творческой смены. По опыту организаторов, иногда живое общение с детьми способно произвести перестановки в первоначальной оценке рейтинга участников.

