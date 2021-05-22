Победитель хакатона Kazan Digital Week получит до полумиллиона рублей

Победитель стартового хакатона, который начнется 27 мая в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week 2021, получит до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Эксперты отберут до 20 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии. Лучшие проекты получат компенсацию расходов до 500 тыс. рублей на проведение пилотного внедрения. Помимо этого, командам предоставят экспертную и менторскую поддержку.

Мероприятие станет первым событием всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд — питч-сессия Fintech. Хакатоны будут проходить с мая по сентябрь 2021 года и затронут такие сферы ИТ, как кибербезопасность, сервисы для бизнеса и госучреждений и другие. Анкету на участие можно заполнить на сайте до 23 мая.

Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие отобранные проекты в рамках всего ИТ-марафона Digital Superhero 2021. Отличившиеся по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей.