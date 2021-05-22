news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  09:40

Победитель хакатона Kazan Digital Week получит до полумиллиона рублей

news_top_970_100

Победитель стартового хакатона, который начнется 27 мая в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week 2021, получит до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета. 

Эксперты отберут до 20 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии. Лучшие проекты получат компенсацию расходов до 500 тыс. рублей на проведение пилотного внедрения. Помимо этого, командам предоставят экспертную и менторскую поддержку. 

Мероприятие станет первым событием всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд — питч-сессия Fintech. Хакатоны будут проходить с мая по сентябрь 2021 года и затронут такие сферы ИТ, как кибербезопасность, сервисы для бизнеса и госучреждений и другие. Анкету на участие можно заполнить на сайте до 23 мая. 

Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие отобранные проекты в рамках всего ИТ-марафона Digital Superhero 2021. Отличившиеся по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное