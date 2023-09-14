Победитель хакатона «Арт-вселенная» представит свой проект на Kazan Digital week – 2023

В Казанском государственном институте культуры прошла церемония награждения победителей хакатона «Арт-вселенная». Команды, занявшие три призовых места, получили денежные сертификаты, а победитель представит свой проект потенциальным инвесторам на форуме Kazan Digital Week в конце сентября. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», заместитель сопредседателя организационного комитета Международного форума Kazan Digital Week - 2023 Рифкат Минниханов.

«Это уже не первый подобный хакатон. Во всех решениях присутствовал национальный колорит, это очень приятно. Они направлены на развитие творчества и культуры. Творческий человек творческий во всем – участники умеют не только петь, танцевать и находиться на этой сцене, но и решать задачи, поставленные на хакатоне, в кратчайшие сроки. Победителей ещё раз поздравят на Kazan Digital Week, там же они смогут продемонстрировать свой проект потенциальным инвесторам. Мы пригласим потенциальных инвесторов, и ваши решения могут их заинтересовать», – обратился он к участникам, после чего наградил победителя.

Церемония награждения разбавлялась творческими номерами от студентов института культуры. Обладателей второго места наградил заместитель министра цифрового развития Рустам Хидиятуллин.

«Интересно, когда происходит сплав творческих направлений и цифровых технологий. Это очень перспективно. Креативная индустрия очень сильно развивается, учитывая, как быстро развиваются светодиодные технологии, микроэлектроника и компьютерный дизайн», – отметил он.

Команда, занявшая третье место в хакатоне, получила сертификат на 50 тыс. рублей, второе – на 100 тыс., а победители – на 150 тыс. рублей.