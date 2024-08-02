Победитель Volga Fashion Show создаст коллекцию для Комитета по развитию туризма Казани

Фото: Оргкомитет Volga Fashion Show

10 и 11 августа в Казани состоится традиционный ежегодный городской праздник моды и красоты Volga Fashion Show. Около тридцати российских дизайнеров в Экстрим-парке «Урам» – пространстве для смелых и молодых – продемонстрируют свои новые коллекции. По результатам шоу трое лучших, которых определит профессиональное жюри, получат путевку в Москву на осеннее дефиле Недели Моды Volga Fashion Week.

10 августа в 19.00 начнется дефиле. Хедлайнерами шоу станут Дом татарской моды BURO BANU. Казанский бренд национальной одежды BURO BANU представит эксклюзивную коллекцию 2024 «МЯГЪНЯ ВАКЫТЫ» (ВРЕМЯ СМЫСЛОВ). Новая коллекция Элары Шайхи – это аллюзия на стилевые образы татарской женщины разных эпох, где традиционный татарский орнамент обретает новую жизнь в контексте современной городской среды.

Еще один бренд, который прочно ассоциируется с международным конкурсом красоты «Мисс Вселенная», от Ольги Маляровой из Санкт-Петербурга. Именно ее платья выбирают претендентки конкурса, а также звезды кино и телевидения для выхода на красные ковровые дорожки. Каждое платье, как произведение искусства, изготавливается в единственном экземпляре. Узнаваемый стиль, самые качественные материалы и изобилие ручной вышивки, уникальные методы пошива и всегда идеальная посадка на фигуре.

Фото: Оргкомитет Volga Fashion Show

Анастасия Дьяконова, основательница бренда A.D.Line, приготовила коллекцию «ODA». Это капсула, которая воплощает в себе концепцию тихой роскоши, предлагая уникальное сочетание стиля и комфорта. При создании коллекции дизайнер вдохновлялась природой женщины, способной оставаться верной себе и своим ценностям, не отказываясь от традиций и норм.

Лучшие три коллекции, которые определит профессиональное жюри, по традиции примут участие в дефиле осенью в Москве. МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» стал партнером традиционного летнего модного шоу Volga Fashion Show. Он выберет лучшего дизайнера, который примет участие в разработке коллекции с национальными элементами для представителей комитета. Именно в этих костюмах сотрудники комитета будут представлять республику и Казань на международных выставках. Также в рамках партнерства с Комитетом по развитию туризма г. Казани дизайнер-победитель получит ужин на двоих в одном из лучших ресторанов города, приглашение на выходные в отеле и обзорную экскурсию.

«ИТ-академия Казанского ИТ-парка им.Башира Рамеева» подарит трём выбранным дизайнерам курс по проектированию одежды с использованием технологий искусственного интеллекта – «Введение в цифровое проектирование одежды». После окончания обучения участники научатся работать с такими инструментами, как T-flex CAD, САПР «Грация» и Style-3D.

Фото: Оргкомитет Volga Fashion Show

Также участников ждут подарки от Нэфис Косметикс. Бренды компании – AOS, BiMAX, SORTI, Биолан – известны по всей стране. Это бытовая химия, которая помогает ухаживать за вещами и домом.

На следующий день после дефиле с 13.00 до 20.00 в Ресторане «Ван Гог» будет проходить деловая программа с лекциями, мастер-классами от ведущих представителей fashion-индустрии.

Римма Кашапова, арт-эксперт, исследователь традиционной культуры тюркских народов, член Союза художников России и эксперт международного класса декоративно-прикладного искусства выступит с лекцией «Загадки ханской моды». Кстати, ее авторскую коллекцию одежды, созданную совместно с юными модельерами к Году Семьи «Мама и я», также можно увидеть на подиуме.

Еще один мастер-класс проведет Саломея Гагуа, международный эксперт в Fashion индустрии, бизнес-тренер, основатель консалтингового бизнес-пространства SAGARUS AGENCY. Директор fashion брендов Drigant, Namelazz, Amalgama UAE, Code Couture, Try.on.dress, EDGE, Modus Fashion. Гостей ждет много других полезных мероприятий с участием Дарьи Санниковой, она же Директор МКУ «Комитета по развитию туризма г. Казани» и Басыровой Дианы – председатель комитета в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан.

Справка о проекте:

Volga Fashion Week – проект, основанный в 2015 году, стал стремительно формирующейся эко-системой для игроков fashion-бизнеса, в которую входят:

- Неделя Моды для профессионалов.

- Volga Fashion Show – шоу для потенциальных покупателей и игроков рынка.

- Volga Fashion Pop-up store – комплекс мероприятий, позволяющий дизайнерам продавать. Место выгодных встреч дизайнеров, покупателей, байеров.

Volga Fashion School – обучающие программы повышения квалификации, специализирующиеся на модном ритейле, с ведущими экспертами страны.

За все годы:

• Участие в дефиле приняли около 1000 дизайнеров.

• Более 40 000 зрителей.

• Показ более 10 000 моделей одежды.

С 2023 года Volga Fashion Week проходит два раза в год в Москве.

Даты проведения:

Показы Volga Fashion Show - 10 августа в 19:00, сбор гостей в 18:30.

Место проведения: Экстрим-парк «Урам», зал «Лекторий» (Кремлёвская набережная, зд. 33).

Вusiness day – деловая программа – 11 августа, с 13:00 до 20:00.

Место проведения: ресторан Ван Гог (ул. Ибрагимова, д. 56а, пом.16, 3 этаж, банкетный зал).

Официальный сайт: https://volga-fashion.ru/