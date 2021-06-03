Победитель турнира по борьбе корэш в Болгаре получит автомобиль

В пятницу, 4 июня, в Болгаре стартуют всероссийские соревнования по поясной борьбе корэш. Турнир состоится в рамках ежегодного съезда мусульман «Изге Болгар Жыены». Победитель соревнований (абсолютный батыр) получит главный приз – автомобиль.

Специально для финальной части соревнований на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника запланирована установка подиума с борцовским ковром, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«Изге Болгар Жыены» – традиционный съезд мусульман, посвященный годовщине добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. Исторически территория Болгара считается родиной древнего боевого искусства «Кара каплан», частью которого и является поясная борьба корэш.