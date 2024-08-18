news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер в 38 лет
Скопировать ссылку
Тимур Бикбулатов из Казани, одержавший в 2016 году победу в шоу «Взвешенные люди», умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».
В пятницу, 16 августа, на его странице появилась фотография с подписью «Помним, любим, скорбим, Тимур Бикбулатов».
За время шоу — за 16 недель — казанец сбросил 54 килограмма, затем работал тренером в одном из фитнес-центров города.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400