Победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер в 38 лет

Тимур Бикбулатов из Казани, одержавший в 2016 году победу в шоу «Взвешенные люди», умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 16 августа, на его странице появилась фотография с подписью «Помним, любим, скорбим, Тимур Бикбулатов».

За время шоу — за 16 недель — казанец сбросил 54 килограмма, затем работал тренером в одном из фитнес-центров города.