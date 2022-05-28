Победитель прошедшего в Казани конкурса чтецов Корана получил орден Кадырова

Власти Чечни наградили хафизов, представлявших республику на международном конкурсе чтецов Корана, прошедшем в Казани. Конкурс выиграл Муса Гайтиев, за что получил автомобиль и высшую награду ЧР - орден Кадырова.

«Мне было приятно наградить Мусу Гайтиева и передать ему ключи от автомобиля “Тойота Камри”, любезно предоставленного Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Казань для участия в конкурсе также ездили ученики Курчалоевского подготовительного медресе имени Кунта-Хаджи Кишиева Магомед Магомадов и Абдуррахман Магомадов. Юноши получили премии по 1 млн рублей.

В конкурсе принимали участие 50 хафизов из регионов России и стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества.