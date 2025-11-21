Победитель программы «Батырлар» завершил второй этап стажировки в Минюсте Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Победитель республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Рустем Нигматзянов завершил второй этап стажировки в Министерстве юстиции Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трехдневная программа была посвящена деятельности Минюста в сфере материально-технического, правового, информационного и организационного обеспечения работы мировых судей Татарстана.

В сопровождении заместителя министра юстиции республики Марата Низамиева Рустем Нигматзянов посетил судебные участки мировых судей Kazани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Также в программу вошли посещения Верховного суда РТ, Управления Судебного департамента и Главного управления ФССП по Татарстану.

Рустем Нигматзянов отметил, что во время стажировки смог на практике увидеть ход судебного процесса у мирового судьи и лично убедиться в строгом соблюдении установленных правил в зале заседаний.

Он сообщил, что был впечатлен масштабом работы мировой юстиции, поскольку мировые судьи рассматривают около 80% всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции. По его словам, такая нагрузка существенно способствует оптимизации работы как районных судов, так и судебной системы в целом.

Мировой судья судебного участка №1 по Советскому району Казани Эдуард Миндубаев обратил внимание стажера на специфику работы мировых судей. Он объяснил, что, в отличие от федеральных судей, мировые не имеют узкой специализации и рассматривают все категории дел – от уголовных до административных, что требует глубоких знаний во всех отраслях права.

Миндубаев также подчеркнул, что, несмотря на нагрузку, которая почти в три раза превышает показатели федеральных судей, качество правосудия остается высоким. Он добавил, что лишь около двух процентов решений мировых судей обжалуются, что свидетельствует о высоком уровне доверия общества к институту мировой юстиции.

Кроме того, Рустем Нигматзянов принял участие в церемонии вручения ведомственных наград сотрудникам аппаратов мировых судей, приуроченной к 25-летию мировой юстиции Татарстана.

Третий этап его стажировки будет посвящен изучению деятельности Министерства юстиции по взаимодействию с органами местного самоуправления.