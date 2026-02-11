Победитель программы «Батырлар» представил в Минюсте проект по производству беспилотников

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Министерстве юстиции Татарстана прошла встреча главы ведомства Рустема Загидуллина с победителем республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Рустемом Нигматзяновым. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Нигматзянов представил министру социально значимый проект по созданию беспилотных летательных аппаратов. Разработка велась в рамках образовательного модуля программы вместе с командой единомышленников.

Проект предполагает организацию полного цикла производства БПЛА с учетом реального боевого опыта участников специальной военной операции. Такой подход, как он пояснил, позволит развивать отечественные технологии и учитывать практические особенности применения беспилотников в современных условиях.

Во время встречи Загидуллин дал рекомендации по доработке концепции перед ее защитой перед руководством республики.

Министр отметил, что инициатива имеет стратегическое значение для развития высокотехнологичного производства в Татарстане и особенно актуальна сейчас. Он также заявил о готовности оказывать проекту всестороннюю поддержку и содействовать в решении возникающих вопросов.