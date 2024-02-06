Победитель олимпиады по химии в Менделеевске получит 100 тыс. рублей и место в КФУ

Радмир Беляев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Менделеевске с 29 февраля по 3 марта пройдет Всероссийская олимпиада по химии «Потомки Менделеева», приуроченная к 190-летнему юбилею великого химика. Победитель получит 100 тыс. рублей и возможность обучения на бюджетном месте в профильном институте КФУ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«У нас очень достойные призы. Мы полностью все затраты берем на себя, касающиеся дороги, проживания, культурной программы. Олимпиада в этом году – это только первый шаг, мы планируем сделать ее традиционной. Стоит отметить, что победитель без конкурсного отбора получит возможность поступить на бюджетное место в КФУ», – рассказал спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что в Менделеевске на этот год запланирован целый цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Дмитрия Менделеева. Беляев напомнил, что ученый на протяжении 30 лет дружил с владельцем Бондюжского завода Петром Ушковым и много лет ездил к нему в гости. И уже только много позже поселок при производстве был переименован в честь изобретателя периодической таблицы химических элементов.

Михаил Ягофаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что касается самой олимпиады, то только в отборочном этапе уже поучаствовали 700 школьников из 35 регионов России. Из них выбраны 60 финалистов, которые и приедут в Менделеевск, добавил доцент КФУ Михаил Ягофаров.

«Мы рассчитываем, что многие из этих ребят, увидев Татарстан, останутся учиться у нас и будут работать на благо химической промышленности нашей республики. Мы планируем два тура: теоретический и экспериментальный. Это будет действительно сложные задачи», – пояснил доцент.

В частности, на теоретической части участникам предстоит решить пять задач, в том числе связанных с производством аммиака, который делают как раз в Менделеевске, а на практической части им нужно будет провести эксперименты по качественному анализу, органическому и неорганическому синтезу, заключил Ягофаров.

Юрий Разбежкин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Еще несколько лет назад провести подобную олимпиаду в Менделеевске было невозможно в силу отсутствия инфраструктуры. Сейчас есть самый современный химический лицей, где закуплены все необходимое оборудование, чтобы такое количество детей могли одновременно проходить практическую часть олимпиады», – подчеркнул заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.