Общество 27 августа 2025 01:45

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Певец Alex Lim из Казахстана, одержавший победу на «Новой волне 2025», в эксклюзивном комментарии «Татар-информу» раскрыл детали своего триумфа и рассказал о планах на будущее.

«Я целенаправленно шел на конкурс, чтобы выиграть, и это случилось! Но это не случайность, а результат большой работы. Впереди ещё больше труда: нужно развивать авторский материал, искать свой уникальный почерк», - отметил Lim.

Музыкант отметил высокий уровень организации фестиваля и гостеприимство татарстанской столицы.

«Казань — замечательный город с прекрасными людьми, вкуснейшей кухней и особым настроением. Организация "Новой волны" была на высшем уровне: всё продумано до мелочей, и участники чувствовали поддержку на каждом шагу», – сообщил он.

По словам артиста, одной из сильных сторон фестиваля стала атмосфера единства среди артистов.

«Мы стали одной большой семьёй — иногда спорили, но всегда поддерживали друг друга. Очень надеюсь, что мы сохраним эти связи и обязательно сделаем коллаборации с кем-то из участников. Возможно, даже со всеми!», – добавил он.

Артист также рассказал, что ему уже поступают предложения о сотрудничестве.

«Если появится возможность выйти на международный уровень, с удовольствием ею воспользуюсь. Но сначала предстоит серьезная работа над материалом», – заключил Alex Lim.

#новая волна #музыка #конкурс
