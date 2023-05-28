Победитель международной олимпиады Ихтияр Киямов: «Благодарен учителю татарского языка»

Ихтыяр Киямов – сын известных татарских журналистов Ильдара и Муршиды Киямовых. Старший брат Идель Киямов – телерадиоведущий, конферансье, актер театра

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ихтияр – президент школы, автор рассказов, которые публикуются в журналах «Ялкын» и «Идел». Он также стал лауреатом литературного конкурса, проведенного Литературным музеем Габдуллы Тукая. Успешно выступив на «Татар сузе – 2021», стал лауреатом этого международного конкурса.

Ихтияр Киямов – сын известных татарских журналистов Ильдара и Муршиды Киямовых. Старший брат Идель Киямов – телерадиоведущий, конферансье, актер театра.

Ихтияр сейчас готовится к единому государственному экзамену по татарскому языку. Хочет поступить в Институт филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета.

Ихтияр, имя у тебя очень необычное, редкое. Кто его выбирал для тебя?

Родители не говорили, и я сам тоже не интересовался. Но мое имя мне очень нравится. Оно по-настоящему татарское, и значение слова хорошее («ихтыяр» в переводе с татарского – воля, желание, власть. – Ред.).

Ты действительно обладаешь большой силой воли?

Конечно, я хотел бы. Это отличное качество, очень ценное в жизни. Но я не могу сказать, что у меня на все хватает силы воли, особенно взяться за вещи, которые мне не совсем нравятся. Но я работаю над этим, умею ставить цели.

Каким ты вспоминаешь свое детство?

Детство мне запомнилось как что-то доброе и светлое. Когда читаю биографии некоторых известных людей, особенно писателей, поэтов, удивляюсь: как человек мог выдержать такие трудности? А мое детство прошло легко и довольно беззаботно. Может быть, это в какой-то степени влияет на мое настоящее. Но я очень рад, что детство мне досталось хорошее, богатое на приятные события.

Мои родители позаботились о том, чтобы я с малых лет читал книги, художественные произведения. Например, я читал «Приключения Рустама» Аделя Кутуя. Наверняка я не до конца понимал ценность этих книг и не получал должного удовольствия от чтения. Помню, однажды даже сказал маме: «Читать на татарском нечего!»

Я бы не сказал, что с детства был сильно увлечен татарским языком и литературой. Хотя ярым противником тоже не был, но, думаю, я не придавал должного значения своему родному языку. Но мне повезло – в «Адымнар» я встретил прекрасного учителя Рамиля Ханнанова, и он сумел пробудить во мне любовь к татарскому языку.

В то же время я большой теплотой вспоминаю педагога-организатора гимназии №33 Чулпан Файзулгатовну, она с большим энтузиазмом и искренне делает свою работу, и именно она вдохновила меня выступать на разных мероприятиях, подбирала стихи для меня, познакомила с актерами, научила правильно вести себя на сцене. Я очень благодарен Чулпан апа.

«За два года обучения в “Адымнар” я ни разу не брал в руки мел – используются стилусы, электронные доски. Думаю, не каждому выпадает такое счастье – учиться в этой школе» Фото: из личного архива

Но потом ты перешел в другую школу – «Адымнар».

Если честно, это вышло даже случайно. Когда открыли эту школу, мама предложила сходить, посмотреть. Я пришел и был поражен масштабами: огромные здания, просторные, светлые кабинеты. Все оборудовано по последнему слову техники. То есть за два года обучения в «Адымнар» я ни разу не брал в руки мел – используются стилусы, электронные доски. Думаю, не каждому выпадает такое счастье – учиться в этой школе. Чтобы попасть сюда, мы сдавали экзамены по четырем предметам: русский язык, английский язык, математика и татарский язык.

Скоро выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ. Какие предметы ты выбрал?

Я буду сдавать русский, математику, обществознание и татарский язык. Чтобы получить интересный опыт, решил сдать татарский. Хочу испытать себя.

Мы знаем, что ты еще и президент в школе «Адымнар». Каково это – быть президентом?

Довольно ответственная работа. Президент – это лицо школы. Ты представляешь свое учебное заведение, по тебе судят о школе. Конечно, это касается не только президента, а каждого ученика. Я всегда говорю своим друзьям и одноклассникам, учащимся младших классов: «Вы – будущая интеллектуальная элита татарского народа, остальные должны брать с вас пример». Пусть видят, как ведется обучение и воспитание в «Адымнар», что здесь сохраняются национальный дух, энергия.

Быть президентом – это самому быть примером для тех, кто станет примером уже для остальных. Это значит постоянное совершенствование. А что касается конкретных обязанностей, то это ведение разных мероприятий. Я бы сказал, что президент – это некий посредник, посол между директором, учителями и учениками. Вопросы, волнующие учеников, он доносит до руководства школы, и наоборот.

Ты посещаешь кружки?

Я с детства занимался спортом. Четыре года – легкой атлетикой, добился довольно хороших результатов – занимал первые места на республиканских соревнованиях. А до этого пару лет ходил на борьбу, карате.

Значит, за себя постоять можешь.

Могу, но если возникнет ситуация, я постараюсь решить ее без кулаков, конечно.

Ихтияр, ты также занимаешься литературной деятельностью, публикуешь свои рассказы в журналах.

Да, и мне очень нравится писать. Хочу расти и совершенствоваться в этом направлении.

На какие темы ты пишешь?

Сначала появляется какая-то идея или проблема, которая меня волнует. Затем сюжет дополняется деталями, лирическими отступлениями. Мой первый рассказ называется «Татар баласы». Он вышел в журнале «Идел».

Герой рассказа – мой сверстник, который потихоньку забывал свой язык, но в итоге вернулся к корням. Это актуальная проблема, потому что такое явление, как отдаление от своих национальных корней, наблюдается среди молодежи. Я тоже был одним из таких. Но в последнее время я замечаю все больше молодых людей, которым небезразличны язык, национальная культура, они осознают свою татарскую идентичность, интересуются наследием. Поэтому я пожелал создать образ такого человека.

Для участия в конкурсе «Ядкярләрдә – Тукай», организованном музеем Тукая, я выбрал свой рассказ, в котором происходит дискуссия между роботом и татарской тюбетейкой. Робот представляет собой новое время, технологии. А тюбетейка – это уже наши корни, история. Эти два героя спорят, и их спор решает ребенок, которому одинаково близки эти два символа, и он помогает им найти общий язык. Мне кажется, получился интересный рассказ.

Но больше всего я горжусь своим эссе, посвященным великому татарскому ученому и просветителю Каюму Насыри. Мне было важно передать атмосферу той эпохи, поэтому я использовал лексику того времени. Кажется, получилось хорошо, я считаю это своим самым удачным и хорошо написанным произведением к данному моменту.

Ты упомянул, что молодое поколение потихоньку тянется к корням, языку. В чем ты это видишь?

На самом деле, идут два противоположных процесса. Мы чаще замечаем, что молодые татары как-то отчуждаются, стесняются своей национальности. Помню случай в лагере «Сэлэт». Рядом со мной сидел школьник, по всему видно, что он из села. Когда спросили, как его зовут, он говорит: «Федя». Ну какой он Федя? Как он может быть Федей? Действительно, оказалось, что полное имя – Фидаил. А ему больше нравится быть Федей. И это не единственный такой случай.

Из языков сейчас в приоритете английский, русский, а татарский язык как-то остается в стороне. Татарская идентичность вымывается. Но в то же время есть категория молодых татар, которые, наоборот, гордятся своей национальностью. Они говорят: «Я татарин/татарка, и этим я отличаюсь».

В этом я убедился после того, как побывал на Международной олимпиаде. Там очень много молодежи, которые по-настоящему ратуют за родной язык и культуру и прекрасно знают свой язык. Это особая среда, атмосфера, очень запоминающаяся и приятная. Общаясь с ними, я убедился, что у нашей нации светлое будущее.

«Олимпиада – это результат вложенного в течение года труда» Фото: из личного архива

Прими наши поздравления с победой на олимпиаде! Расскажи, как все прошло. Какие задания там были? Какое из них показалось сложным для тебя?

Олимпиада – это результат вложенного в течение года труда. Там было три тура. Первые два тура – это задания по языку и литературе, третий – защита проектных работ. По литературе надо было сдать тест, затем были вопросы по роману Махмута Хасанова «Язгы аҗаган» и анализ стихотворения Мусы Джалиля «Яулык».

Роман объемный, 600 страниц, поэтому, наверное, именно это задание было самым сложным. За него можно было получить 25 баллов, а всего по литературе – 50 баллов, то есть половина успеха в этом туре зависело от того, насколько хорошо ты знаешь этот роман. Мне кажется, я неплохо ответил на вопросы.

Тема олимпиады в этом году «ЮНЕСКО – на страже наследия». Поэтому для третьего тура надо было сделать проекты, связанные с ЮНЕСКО. Я взял тему «Мечеть “Кул Шариф”» и рассказал о том, какую она ведет деятельность, о ее значимости. Думаю, о мечети «Кул Шариф» знают многие, но о том, как она живет, какая деятельность ведется при мечети, – об этом информации мало. Я считаю, что необходимо рассказывать об этом, популяризировать Кул Шариф также и с этой точки зрения.

За успех на олимпиаде я очень благодарен своему учителю татарского языка Рамилю абый. И, конечно, своим родителям. Со своей стороны они очень старались, правильно направляли, находили нужные книги. Большое спасибо также библиотекарям. В школе «Адымнар» и библиотекарю в родном селе мамы Муслиме апа Каюмовой. К сожалению, Татарское книжное издательство мало выпускает татарских классиков. Сложно найти их произведения. Эти книги вышли еще в советское время или же в 80-90-х годах прошлого столетия. Приходилось даже пользоваться изданиями 1950-х годов.

Хотелось бы тебе, продолжая семейную династию, стать журналистом?

Да. Возможно, это будет не совсем журналистика, но я думаю, что буду работать в области филологии.

Чем тебе близка профессия журналиста?

Журналист должен быть смелым, уметь отстаивать свою точку зрения. В то же время эта профессия включает в себя навыки других профессий – надо быть и хорошим филологом, оратором, публицистом. Он должен уметь писать как новости, так и рецензии на литературные произведения. Журналисту необходим широкий кругозор, чтобы общаться с людьми в разных сферах.

А блогеров ты включаешь в этот список?

Я не сторонник того, чтобы объединять понятия журналиста и блогера. В последнее время «Татмедиа» ведет активную работу по обучению блогеров. Я все-таки считаю, что это два разных вида деятельности. Блогеры – это скорее любители. У татарских блогеров нет такой большой аудитории, как у русских. Они все равно нуждаются в поддержке. Считаю, что у журналистов и блогеров своя отдельная аудитория.

«Язык – это не только тот, который звучит в театре, а тот, на котором в деревнях общаются наши бабушки и дедушки, наша молодежь» Фото: из личного архива

Но блогеры помогают развивать татарский язык?

Безусловно. Язык – это не только тот, который звучит в театре, а тот, на котором в деревнях общаются наши бабушки и дедушки, наша молодежь.

Блогеры – это выход татарского языка во Всемирную сеть. В последнее время многие интересуются корейской культурой. Особенно девушки. Мои сверстники изучают корейский. Я мечтаю, чтобы и татарский язык был настолько интересным, чтобы в Корее жители начали изучать татарский язык.

Я считаю, что язык, который мы слышим у блогеров, – это такой народный, понятный всем татарский язык. Да, он может отличаться от того языка, который мы привыкли слышать в театре, телепередачах, однако это тоже татарский язык, и это способ в более легкой форме донести информацию до людей. Поэтому, действительно, нам надо развивать блогерство, воспитывать новых блогеров.

Кто из татарских писателей твой самый любимый? Что из их произведений рекомендовал бы своим сверстникам?

Я проникся татарской литературой после чтения Фатиха Амирхана. Язык немного сложный для современного читателя, потому что там довольно много арабских заимствований. Но его публицистика, статьи, его журналистская деятельность мне интересны. У меня есть двухтомник Фатиха Амирхана, изданный в 1958 году. Во втором томе – драматические произведения и публицистика. Это моя любимая книга. Там настолько красивый, совершенный язык. Если бы наши журналисты сегодня прочитали хотя бы десять статей Фатиха Амирхана, уверен, что национальная журналистика значительно продвинулась бы вперед.

Также я рекомендовал бы своим сверстникам почитать Аделя Кутуя. Пишет легко, читать приятно. Темы соответствуют советскому времени, но в то же время об общечеловеческих ценностях. Довольно интересны рассказы, написанные им в годы войны.

На третьем месте для меня Амирхан Еники. Считаю его самым выдающимся писателем в татарской литературе и непревзойденным мастером слова. Язык простой и емкий, что, безусловно, говорит о таланте автора.

Кого бы ты назвал авторитетом для себя?

Из исторических личностей – Фатиха Амирхана и Гаяза Исхаки. Это национальные лидеры, мыслители, писатели. Исхаки – первый патриот нашей нации. Кажется, его личность, творчество, политическая деятельность не получают достойной оценки в нашем обществе. Его ценят больше в ученых кругах, но широкая аудитория знает мало, и есть даже те, кто никогда не слышал о Гаязе Исхаки.

Для меня авторитет, безусловно, мой отец Ильдар Киямов (Ильдар Киямов – телеведущий, журналист, краевед, писатель, поэт, актер, певец. – Авт.). Он – пример для меня, я хотел бы стать таким, как он. Папа образованный, умный, мудрый, интеллигентный. Добрый, отзывчивый, человек, который всегда придет на помощь. Я хотел бы взять себе все хорошие качества своего отца.

И еще один авторитет для меня – наш первый Президент Минтимер Шаймиев. Полилингвальные школы «Адымнар» по всему Татарстану появились благодаря ему. На примере дореволюционных названий татарских медресе, наверное, эту школу в шутку можно было назвать «Школа Шаймия».

«Если мы хотим сохранить наш язык, мы не должны действовать через конфликт. Надо искать другие пути, поступить умнее. Заинтересовать, увлечь» Фото: из личного архива

А ты похож на своего отца?

Да, я больше в отцовскую сторону. Но и мамины качества я в себе тоже вижу (Муршида Киямова – журналист, ведущая, заместитель главного редактора журнала «Идел». – Ред.). Например, в эмоциональном состоянии начинаю много говорить. А в обычное время я как папа.

Ихтияр, возвращаясь к теме татарского языка. Приходилось ли тебе слышать от сверстников «татарский не нужен», как-то конфликтовать с ними из-за таких слов?

Если мы хотим сохранить наш язык, мы не должны действовать через конфликт. Надо искать другие пути, поступить умнее. Заинтересовать, увлечь. Я сам никогда в такие конфликты не вступал. Но довольно много тех, кто считает, что татарский в жизни человеку не нужен, на нем разговаривать нет необходимости. «По-русски удобно же, зачем нам татарский язык?» – такое я слышал не раз. Но это уже их точка зрения.

Все зависит от нашей молодежи, которая может, и хочет, и говорит на своем родном языке. Если мы между собой будем говорить по-татарски, и других привлечем в нашу среду, научим их нашему языку, тогда и наш язык, и татарская культура будут развиваться. Если мы, даже зная татарский, будем говорить на русском, вместо нас никто не будет на нем говорить. А если язык не используется, то он и не развивается.

Ты изучаешь иностранные языки?

В гимназии №33 я изучал английский. В «Адымнар» продолжаю его учить. В институте планирую освоить турецкий и арабский языки.

Если, общаясь между собой в семье, ты переходил на русский, тебе доставалось за это от родителей?

В семье мы привыкли говорить на татарском. Вообще, если с родителями начну говорить на русском, это звучит как-то странно. Я с детства хорошо говорю на родном языке. Если допускал какие-то ошибки, то папа меня поправлял, говорил, как правильно. Например, он научил меня правильно произносить татарские звуки. До этого «һ» и «ң» я произносил не совсем правильно. Я думаю, что должен быть благодарен своим родителям за то, что я в совершенстве знаю родной язык.

Ихтияр, каким ты видишь будущее татарского языка?

Я настроен оптимистично. Вся моя надежда на школу «Адымнар». Она действительно воспитывает будущую национальную элиту. Мы сейчас, читая биографии выдающихся писателей, деятелей, видим, что они выпускники известных медресе, например, «Мухаммадии» в Казани. Мне кажется, через 50-60 лет, изучая жизнь и деятельность известных личностей, в их биографии обязательно обнаружим строчки «в таких-то годах обучался в школе «Адымнар». И в других татарских гимназиях. Главное, чтобы были дети, говорящие на татарском языке.

Какой у тебя девиз в жизни?

Гаяз Исхаки выдвинул такой лозунг: «Знания – это первый шаг к свободе». Я полностью согласен с этим. Знания, образование – это залог счастья. В татарской литературе есть направление «просветительский реализм». Действительно, важно получать знания, особенно в молодом возрасте. Когда у тебя свежий разум, можешь усвоить много информации, и уже начало формироваться твое мировоззрение. Именно в этот момент необходимо успеть вобрать в себя знания и развивать себя.

Спасибо, Ихтияр, за интервью. Успехов тебе!

Автор: Ралина Салимова, intertat.tatar; перевод с татарского