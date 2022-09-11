Победитель «Медиалиги»: «На матче в Казани мы бы собрали 15-20 тысяч болельщиков»

Когда ждать команду 2Drots в Казани на шоу-матчах, ждет ли успех медийный «Рубин», какие ожидания от второго сезона МФЛ, а также как фиджитал игры в Казани помогут вытащить детей из-за компьютера, рассказал в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал игрок 2Drots Владислав Ослоновский.

Владислав Ослоновский: «У меня наступил момент, когда пора было менять вид деятельности. Только в этом случае стоит бросать профессиональный футбол» Фото: официальная страница 2Drots во «ВКонтакте» vk.com/2drots

«Предложение от «Рубина»? О таком можно только мечтать»

Вы предпочли медиафутбол профессиональной карьере. Несмотря на то, что 2D участвовали в Кубке России, все же остается медийной командой. Не жалеете ли об этом? Какие преимущества дает медиафутбол? Можете ли посоветовать молодым ребятам, играющим во второй лиге, переход в медиалигу?

- Я считаю, что если ты хочешь играть и любишь футбол, то должен сделать все, чтобы заиграть на профессиональном уровне. Те преимущества, которые дает медийный футбол, это гораздо меньше, чем можно получить в профессиональном клубе. Это престиж, шанс заиграть не только в России. Можно достичь гораздо большего.

Конечно, круто выигрывать медийную лигу, но нужно приложить все силы, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Даже в финансовом плане, если игрок в хорошем клубе, то это несоизмеримые деньги. Если футболист играет на очень высоком уровне, то его будет знать вся страна.

В случае со мной, я 10 лет отдал профессиональному футболу. Я получил и отдал все. Дальше я уже не видел в этом смысла. Вклад огромный, выхлоп небольшой. У меня наступил момент, когда пора было менять вид деятельности. Только в этом случае стоит бросать профессиональный футбол. Я долго мучился с травмами, решение пришло со временем. В 21 год я мечтал играть в Премьер-лиге.

Можно ли из медиафутбола попасть в профессиональный клуб или нет смысла менять МФЛ на ПФЛ или ФНЛ?

- Да, можно. Есть молодые ребята в медиалиге, которые могут получить шанс. Я думаю, что и организаторы МФЛ очень хотели бы, чтобы их площадка стала платформой для ребят, которые не смогли заиграть.

Если вас пригласят команды из ФНЛ, покинете 2D? В частности, если позовет «Рубин» в основную команду?

- О таком можно только мечтать. Если бы я показывает нереальный футбол и мне поступило такое предложение, то меня бы поняли и отпустили из 2Drots. Но у нас есть контракты, большая сумма отступных, поэтому не знаю, заплатил бы какой-то профессиональный клуб такую сумму за меня.

В медиалигу на второй сезон заявился казанский «Рубин» со своей медиакомандой. Как считаете, стоит ли профессиональным клубам заходить в медиафутбол?

- Я думаю, что это классная идея. Для меня неудивительно, что именно «Рубин» создал такую команду. Популяризация футбола очень важна. Команда и так известная, но все равно из-за медийной истории игра в МФЛ привлечет дополнительное внимание и к главной команде. Я не знаю, насколько есть смысл делать это российским суперклубам, как «Спартак» и «Зенит». Но это все равно прикольно, могу только пожелать удачи. Слышал, что у казанского клуба большие планы.

«У 2Drots плотный график, турниры один за одним. Я бы хотел приехать в столицу Татарстана» Фото: официальная страница 2Drots во «ВКонтакте» vk.com/2drots

Ждать ли 2Drots в Казани с шоуматчами?

Какие преимущества может дать профессиональным клубам наличие медиакоманды? Чего, в плане медийки, не хватает профи клубам в России?

Главный минус профессионального футбола в России – это малое освещение клуба изнутри, раскрытия личностей игроков. Люди любят футбол, но им интересно посмотреть, что за человек выходит на поле, как он живет, шутит и так далее. У нас это слабо развито. Даже о членах сборной страны мало что известно.

Когда они приходят на интервью, к примеру, к разным блогерам, то болельщики узнают много нового и начинают следить за игроком, а в последствии, и его клубом. Повышается интерес к команде, футболистам. Соответственно, люди будут чаще ходить на стадионы.

Если у нас все команды этим займутся, то уровень внимания к футболу будет расти. Отсюда будут и больше финансовые вливания. Это может быть особенно важно для не самых больших клубов. Но у нас есть еще и проблема менталитета. Все боятся показаться смешным и сказать что-то лишнего.

Не планирует ли 2D начать ездить с шоуматчами по стране, как это делает «Амкал», и если да, когда вас ждать в Казани?

Разговоры об этом ведутся. Но нужно отметить, что это будет происходить на коммерческой основе. Есть предложения, и не только из России. Уверен, что мы до этого дойдем. Было бы круто приехать в Казань, здесь есть, где сыграть. Если бы это произошло, то пришла бы куча народа на стадион. Думаю, что 15-20 тысяч болельщиков мы бы собрали.

В Казань нас звали, но это нужно планировать заранее. Это непростой процесс. У 2Drots плотный график, турниры один за одним. Я бы хотел приехать в столицу Татарстана. От «Рубина» я не слышал предложений, но я этим не занимаюсь в команде, может, оно уже и поступило.



«В Казань на «Фиджитал игры» едем только побеждать»

Скоро в Казани пройдут «Фиджитал Игры», в которых вы согласились выступить. Как вам такой формат - объединить интерактивный футбол с мини-футболом в рамках одной дисциплины?

Это очень удивительная история. Мне кажется, любой думал о том, чтобы сыграть сначала в FIFA, а затем в реальный футбол. Я думаю, что такой формат имеет огромную перспективу. Мы видим огромное внимание ко всему киберспорту и футболу. Если соединить эти два направления, то получается грандиозно. С огромным удовольствием принял предложение, мы с ребятами из 2Drots уже создали свой чат, обсуждаем, как будем играть. Настрой боевой.

Как думаете, если ли будущее у такого вида спорта не только в футболе, но и в других видах?

Многое зависит от видов спорта. Например, баскетбол можно сделать в таком же формате. С хоккеем сложнее, потому что нужна форма и лед, но все можно организовать. Можно соединить CS:GO с лазертагом.

Сможет ли такой фиджитал-подход вытащить детей из-за компьютера и вырастить поколение гармоничным, как планируют организаторы?

Это покажет многим молодым ребятам, что можно играть не только в FIFA, но и в реальный футбол. Если это получит дальнейшее развитие, то влияние будет огромное. Со своей стороны, мы готовы помогать и освещать. Я вижу синергетический эффект, потому что многие поклонники 2Drots играют в FIFA. Вообще, весь канал начался с симулятора, а потом вышел на поле. Будет круто показать, что есть такая новая крутая история.

Какую бы дисциплину предложили Играм Будущего [Турнир пройдет в Казани в 2024 году], чтобы было объединение игры и физической активности?

Есть футбол, хоккей и баскетбол, то есть компьютерная прямая симуляция, то есть ребята могут делать одно и то же, как в киберпространстве, так и в реале. Это очень популярные игры. Еще много играют в гонки. Можно было бы попробовать организовать их, но сложно. Все-таки это взрослая история. Но если это начнется хотя бы с футбола и баскетбола, то можно задуматься о других играх.

Как лично вы относитесь к компьютерным играм и киберспорту?

Я начал играть в FIFA еще с 2002 года. Как только у меня появилась приставка, я много играл. У нас даже были команды и кланы. Но когда немного повзрослел, начал отходить от этого. Но когда мы собираемся с друзьями, то мы также рубимся между собой.

Поэтому я отношусь к компьютерным играм очень положительно, но мне не нравится, что молодые ребята проводят за ними порой слишком много времени. У меня так было, но футбол меня оттуда вытащил. Мы много играли в FIFA, но при этом еще чаще выходили на улицу попинать мяч.

Каким составом 2Drots приедете в Казань на «Фиджитал игры»?

От 2Drots приедут Алекс Стиль, я, Белка (Андрей Белов, - прим. ТИ), Арчи (Артур Бегларян, - прим. ТИ), Эда (Эдамс Скляр, – прим. ТИ), а также Роберт «Ufenok77» Фахретдинов. Также будут несколько ребят из «Амкала», но я точно не знаю, кто. Мы едем побеждать. Но также хочется погулять и посмотреть Казань.



Как медиафутбол привлекает детей в спортивные школы?

Как вы видите для себя цель медиалиги и участия в нем 2D?

Медийная футбольная лига отличается тем, что там участвуют узнаваемые блогеры, футболисты, которые снимаются на YouTube. Три года назад, с созданием МКС(Московский кубок селебрити, - прим. ТИ), был дан старт соревновательной составляющей между такими командами как «Амкал», 2Drotsи другими. Это вылилось целую лигу, где могут участвовать команды из медийных личностей, бывших профессионалов и любителей футбола, которые не смогли проявить себя в профессиональном спорте. Здесь они могут реализовать свои амбиции.

Также это большая возможность для тех, кто не очень хорош в футболе, но очень любит этот спорт. Я считаю, что это большой проект. Показателем стало то, что 2Drots, один из самых популярных русскоязычных каналов на YouTube, создали команду, участвуют в турнирах. Это уже не просто канал с футбольными челленджами, а коллектив, который борется за титулы.

Естественно, дети все видят. И я надеюсь, что это вызывает у них желание не просто валять дурака, но и стремиться играть в соревновательный футбол.

Встречали ли вы ребят, которые увлеклись футболом, потому что увлекались медиафутболом и 2D? Может быть, у вас есть особый фанат(ка), который ходит на все матчи или подарки присылает?

Постоянно. Когда мы были на сборах в Дмитрове перед Кубком России, много ребят приходили каждый день на наши тренировки, приносили нам шоколадки, плакаты и многое другое. В моей жизни никогда такого не было, очень приятно получать такое внимание.

Много слышал от ребят, что они много лет назад посмотрели видео 2Drots, с тех пор занимаются футболом. Они тоже хотят быть медийными, сниматься на каналах, но при этом занимаются в академиях. Дети видят, что у нас настоящая команда, они просятся к нам на тренировки, хотят выбежать на поле. Я считаю, это прорыв, потому что-то детское внимание, которое приковано к «Амкалу» и 2Drots, отличается от профессионального футбола.

Их внимание удалось привлечь челленджами, аудитория стала огромной. А сейчас они видят, что это перерастает в футбол. Я надеюсь и верю, что много ребят благодаря нашей игре захотят тренироваться и играть. Мы транслируем не только развлекательные истории, но и единство, работе в коллективе, духе. Это все то, что должно быть в хорошей команде.

Какие ожидания от второго сезона МФЛ, сможете защитить титул?

Ожидания грандиозные. Новый сезон не будет похож на первый. Команд гораздо больше, формат меняется, но улучшается организация. Хотя она и так уже задала такой уровень, что могут позавидовать многие профессиональные лиги нашей страны.

Мы хотим защитить звание чемпиона. Будет непросто, будут участвовать много новых сильных команд, в том числе «Амкал». Это будет турнир, где вырастет уровень футбола.

Фото на анонсе: официальная страница 2Drots во «ВКонтакте» vk.com/2drots