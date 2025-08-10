Победитель «Курше» помогает детям Альметьевска определиться с будущей работой

Во дворе дома №50 на улице Тимирязева в Альметьевске прошел праздник из программы конкурса дворовых событий «Курше». Он организован в рамках проекта «Лето в Татарстане» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Победителем конкурса «Курше» стал проект «Территория выбора: Город профессий», который представило Татарстанское региональное отделение «Российских студенческих отрядов». Его цель — помочь детям и подросткам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Как уточняют в пресс-службе Альметьевского района, организаторы подготовили насыщенную интерактивную программу: ребята знакомились с востребованными специальностями, пробовали себя в разных профессиях и узнавали, что стоит за каждой из них.

В августе «Город профессий» посетит еще три двора Альметьевска. Следующая встреча пройдет 16 августа в 16:00 во дворе дома №3 на улице Мира.

Конкурс «Курше фест» направлен на создание ярких событий в городских дворах республики.

Это продолжение программы «Наш двор», которое позволяет жителям превратить свои дворы в центры творчества, общения и активности.

Масштабный проект «Лето в Татарстане» запущен с 1 июня по инициативе Раиса республики. Он объединяет сотни событий – от дворовых праздников до крупных фестивалей. В его рамках проводят спектакли, конкурсы, мастер-классы и другие события.