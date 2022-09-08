Победитель конкурса «Үз илемдә — үз көем» получит 50 тыс. рублей

Музыкальный конкурс «Үз илемдә — үз көем» в этом году соберет самодеятельные семейные ансамбли, обладателю Гран-при достанется приз в размере 50 тыс. рублей. Об этом организаторы события рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе». Конкурс проводится радио «Тәртип» совместно с Комиссией при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

Музыкальное состязание среди самодеятельных артистов в этом году пройдет во второй раз. В первом конкурсе принимали участие сольные исполнители и коллективы. Призовой фонд нынешнего конкурса — 100 тыс. рублей. Помимо Гран-при, предусмотрены призы по 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей — для обладателей первого, второго и третьего мест соответственно.

Главное требование к участникам — исполнение композиции в сопровождении музыкальных инструментов или а капелла. «В прошлом году мы получили более 100 заявок. У нас пели и бабушки, и дети», — напомнила главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова.

Жюри возглавит народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов. Прошедшие отбор исполнители 29 ноября выступят на гала-концерте в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Записи победителей концерта также прозвучат в эфире радио «Тәртип».

По словам исполнительного продюсера радио «Тәртип» Айваза Садырова, конкурс дает возможность талантливым исполнителям, по разным причинам не пошедшим на профессиональную сцену, найти своего слушателя. «Мы решили продолжить этот конкурс и в этом году, поскольку среди конкурсов именно этот был наиболее тепло воспринят публикой», — отметил ведущий.

«В советские годы Радио Татарстана вело эту важную работу: они находили самородков, приглашали в Казань и записывали их. Эти записи сольных исполнителей, целых ансамблей из разных колхозов, деревень сейчас мы находим в фонде радио. В те времена самодеятельности уделялось большое внимание. Возможно, мы через наш конкурс продолжаем это дело, потому что у нас тоже будут записи конкурсантов, которые мы сможем представить слушателям радио», — добавил Садыров.

Айдар Файзрахманов подчеркнул, что главный критерий в конкурсе — соответствие самой песни и исполнения исконным традициям татарского песенного искусства, аутентичность звучания. «Это могут быть нигде до этого не звучавшие песни, мы знаем, в народе такие песни сохраняются. Я надеюсь, мы найдем такие песни, что живо отзовутся в сердцах наших соплеменников, и представим их широкой публике. Мы хотим укрепить родство душ, единство через песню, через наши самобытные мелодии», — пояснил народный артист.

На конкурс принимаются видеозаписи композиций, исполненных членами одной семьи (родители, дети, бабушки и дедушки, бабушки и внуки, родные, двоюродные и так далее братья и сестры), их должно быть не менее двух. Для конкурса следует выбрать композицию, которая редко звучит на сцене, радио и телевидении, либо же уже позабытую песню. Песня должна звучать в инструментальном сопровождении, также допускается акапельное исполнение. Творческий подход к исполнению будет преимуществом, подчеркнули организаторы конкурса.

Видео хорошего качества принимаются на номер 8-987-220-50-50 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Также можно прислать ссылки на видео, загруженные на сервисы «Яндекс.Диск», «Mail.Облако» и Google.Drive. Заявки принимаются до 16 октября.